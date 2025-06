Mother - Bong Joon-ho - critique

Résumé : Une veuve élève son fils unique Do-joon qui est sa seule raison d’être. À vingt-huit ans, il est loin d’être indépendant et sa naïveté le conduit à se comporter parfois bêtement et dangereusement, ce qui rend sa mère anxieuse. Un jour, une fille est retrouvée morte et Do-joon est accusé de ce meurtre. Afin de sauver son fils, sa mère remue ciel et terre mais l’avocat incompétent qu’elle a choisi ne lui apporte guère d’aide. La police classe très vite l’affaire. Comptant sur son seul instinct maternel, ne se fiant à personne, la mère part elle-même à la recherche du meurtrier, prête à tout pour prouver l’innocence de son fils...

Critique : Une vieille femme s’avance à pas lents dans un champ désert. Elle s’arrête et semble perdue, au milieu d’herbes balayées par une légère brise, quand elle exécute soudain une danse inexplicable, avec une grâce fragile ui nous émeut autant qu’elle nous surprend. C’est le point de départ délicieusement incongru du film de Bong Joon-Ho, auteur de l’excellent The Host et du chef-d’œuvre noir Memories of Murder. Bien qu’étant également un thriller sombre, doté d’effets de suspense haletants, Mother n’a pas la puissance narrative de ce dernier mais compense largement ce handicap en s’élevant au-dessus de la simple trame policière, à l’instar de ces mouvements de caméra amples et aériens, afin de développer une réflexion fascinante sur le dévouement névrotique d’une mère envers son fils.

© Diaphana Films

La question cruciale et hautement morale posée par le cinéaste est la suivante : jusqu’où une mère peut-elle aller pour sauver son fils ? Il ne s’agit pas ici de bons sentiments univoques ni de courage maternel aveugle comme on aurait pu en trouver chez n’importe quel film de tâcheron hollywoodien. Non, l’affaire est plus complexe que cela et repose avant tout sur le désir inconscient de rédemption d’une femme surprotectrice vis-à-vis de son enfant, car prisonnière d’un lourd secret que nous ne révélerons pas. Le titre du film est aussi l’unique identité ainsi que la raison d’être du personnage. Cette femme n’est plus une femme, c’est une mère. Elle n’est au monde que sous ce statut, d’ailleurs tout le village l’appelle « maman », et elle préfère se couper un doigt plutôt que d’arrêter de protéger son fils.

© Diaphana Films

Bong Joon-ho aime les monstres. Dans Memories of Murder c’est un tueur insaisissable et dans The Host une créature fantastique. Ici, c’est une mère aimante. Par définition, le monstre est différent, à part, au-delà de la morale, par-delà le bien et le mal. Le lien maternel est-il monstrueux ? Oui il peut l’être, semble nous dire Joon-ho, en ce sens qu’il s’oppose parfois au lien social, se substitue à l’ordre moral, bref s’extrait de la civilisation pour s’isoler dans un cocon dont l’illusoire apesanteur finit par rendre fou. Ainsi cette femme n’a rien d’un modèle, n’est pas remarquable, est juste folle d’amour pour son fils comme le souligne l’humour incestueux présent dans le film. Cette déraison s’exprime et prend corps dans la danse initiale et finale. Par ce biais, elle se purge et expulse ses sentiments de culpabilité envers la société.

Pour ce magnifique rôle, Joon-ho a choisi tout naturellement une grande figure maternelle coréenne, mais inconnue chez nous, Kim Hye-ja. Il faut saluer son approche très sobre du personnage, là où d’autres en auraient rajouté dans la surcharge émotionnelle « oscarisante », si l’on peut dire. Sa rage contenue et le feu intérieur qui l’habite sont des atouts supplémentaires faisant de Mother l’un des grands films du début 2010.