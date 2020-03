Naissance des pieuvres - Céline Sciamma - critique

Résumé : Une jeune adolescente introvertie s’éprend d’amitié puis d’amour pour une Barbie locale, égérie (détestée toutefois) d’une équipe de natation synchronisée. Celle-ci passe pour la fille facile du collège et a pour petit ami le bellâtre de la piscine, à qui elle se refuse toutefois. Pendant ce temps, une jeune fille aux rondeurs encombrantes se morfond d’amour pour le même jeune homme, tout en jouant le rôle de Sancho Pança auprès de la première ado.

Critique : Les films français sur l’adolescence, qu’ils s’inscrivent ou non dans le genre du teen movie, comprennent des œuvres diverses. On y trouve aussi bien des productions grasses (À nous les petites anglaises) ou mièvres (La Boum), que des ouvrages gracieux et en demi-teinte cernant les désarrois et contradictions de cet âge, filmant avec subtilité l’initiation amoureuse, comme Les Dernières vacances ou Les Roseaux sauvages. Naissance des pieuvres s’inscrit sans peine dans cette dernière catégorie, tant Céline Sciamma place la barre haut, misant sur les ellipses, les silences suggestifs et la nuance. Des parallèles pourraient être trouvés avec L’Effrontée de Claude Miller : les mines boudeuses de la jeune actrice principale, qui a des faux airs de Charlotte Gainsbourg, et dont le personnage s’identifie à une fille idéalisée ; la présence de la bonne copine, élément comique du film ; ou encore le décor de la piscine, havre de paix et de troubles.

Mais les choix de mise en scène de Céline Sciamma sont moins classiques, tout en évitant les effets de mode. Ainsi, la fascination pour l’eau et le bleu, loin de révéler une complaisance pour des stéréotypes à la Luc Besson, traduit ici un sens remarquable du cadrage et de la chorégraphie des corps. Dans le rôle de la confidente au physique ingrat, Louise Blachère est une révélation : elle campe un personnage assez proche de la Sweetie de Jane Campion, et son jeu décalé montre un potentiel de futur grande actrice de comédie noire, qui n’a hélas pas été exploité par la suite. Présenté à la section Un Certain Regard du Festival de Cannes 2007, Naissance des pieuvres y reçut un bon accueil critique. Il remporta par la suite le Prix Louis-Delluc. Céline Sciamma poursuivra dans cette veine sensible avec le touchant Tomboy (2011). On sera par contre plus réservé sur l’artificialité de Bande de filles (2014) et l’académisme de Portrait d’une jeune fille en feu (2019).