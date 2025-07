Nowhere - Gregg Araki - critique

Résumé : L’histoire d’un voyage en apnée dans la journée banale d’un adolescent de Los Angeles âgé de dix-huit ans, Dark Smith, hanté par la fin du monde et la quête de l’amour pur.

LA TRILOGIE TEENAGE APOCALYPSE : TOTALLY F***ED UP

LA TRILOGIE TEENAGE APOCALYPSE : THE DOOM GENERATION

Critique : Avant de trouver la reconnaissance critique et publique avec Mysterious Skin, Gregg Araki avait signé des films plus confidentiels mais déjà culte, inspirés de pop culture (tendance rock, MTV, Godard, Burrough...). Si Nowhere tourne en dérision les séries américaines et les représentations adolescentes, le cinéaste s’approprie le codes du soap opera et du mélodrame par un ton délibérément premier degré : le coup de foudre de l’innocente lycéenne pour l’idole des jeunes se termine par un viol, puis par le suicide de la jeune fille, littéralement décervelée par un prédicateur tentant de panser les plaies des téléspectateurs ; en même temps, pour un gardien du temple d’une certaine contre-culture américaine, Araki se la joue un peu moraliste puritain, ce qui désamorce quelque peu la bombe visuelle et la représentation ouverte de la sexualité.

Car rétrospectivement, Nowhere apparaît bien sage : ses images criardes présentant une faune effervescente (psychopathes roulant de grands yeux, sadomasochistes confirmés, gang féministe, ados sous ecstasy, éphèbes transformés en aliens), pour pittoresques qu’elles soient, semblent former un brouillon de film d’avant-garde, noyé dans la complaisance publicitaire et le jeunisme (du Luc Besson en série Z en quelque sorte...). Le pavé dans la mare se transforme alors en coup d’épée dans l’eau, comme si le réalisateur ne parvenait pas à dépasser le stade de la fausse provocation kitsch. Il faut pourtant voir Nowhere, pour son témoignage des années 90 en rupture définitive avec les années yuppie, mais aussi pour son casting séduisant et insolite, de l’exilée Chiara Mastroianni au débutant Ryan Philippe, sans oublier James Duval, acteur fétiche d’Araki, et futur interprète du lapin géant de Donnie Darko.

En 2025, le distributeur Capricci permet de découvrir une version restaurée de Nowhere et des deux films précédents d’Araki, avec lesquels il forme la désormais culte trilogie Teenage Apocalypse. Cela permet de réévaluer ce long métrage désormais visible dans de meilleures conditions que celles présentées jusqu’alors. Et le réalisateur de préciser dans le dossier de presse : « Cette remasterisation est donc la première version à reprendre la director’s cut originale, indisponible depuis cette époque. C’est à la fois bouleversant et incroyable de voir tout l’amour et l’engouement autour de NOWHERE, qui a survécu toutes ces années à travers de vieilles copies VHS pourries, des vidéos YouTube, des torrents russes... Je suis profondément reconnaissant de pouvoir enfin offrir aux fans la version ultime, non censurée, magnifiquement restaurée et remixée en 4K, qu’ils méritent. Que le festin d’amour commence ! »