Paper Tiger - James Gray - Fiche film

Le 26 avril 2026
- Réalisateur : James Gray
- Acteurs : Scarlett Johansson, Dimiter D. Marinov, Miles Teller, Adam Driver, Meredith Holzman
- Genre : Drame, Policier / Polar / Film noir / Thriller / Film de gangsters
- Nationalité : Américain, Italien, Brésilien
- Distributeur : Société nouvelle de distribution (SND)
- Festival : Festival de Cannes 2026
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– Festival de Cannes 2026 : Sélection officielle, En compétition
Résumé : Deux frères poursuivent le rêve américain, mais se retrouvent empêtrés dans une sale affaire liée à la mafia russe.
- © 2026 Festival de Cannes
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