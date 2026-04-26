Cannes 2026 : James Gray en compétition officielle

Le 26 avril 2026
- Réalisateur : James Gray
- Plus d'informations : Le site du Festival
- Festival : Festival de Cannes 2026
News : Paper Tiger de James Gray est présenté en compétition officielle au 79e Festival de Cannes.
Résumé : Deux frères poursuivent le rêve américain, mais se retrouvent empêtrés dans une sale affaire liée à la mafia russe.
- © 2026 Festival de Cannes
– Scénario : James Gray
– Distributeur : SND
– Principaux acteurs : Adam Driver, Scarlett Johannson, Miles Teller
James Gray a la spécificité d’avoir présenté cinq de ses films en compétition officielle cannoise alors qu’aucun d’entre eux n’a obtenu de prix, ce qui peut paraître injuste au regard des qualités du cinéaste. Paper Tiger, dont la sélection a été annoncée le 22 avril avec les compléments de programme, échappe-ra-t-il à la règle ? Après l’autobiographique Armageddon Time, le réalisateur revient au genre policier avec un long métrage soutenu par Film Group, RT Features et AK Productions. Miles Teller et Scarlett Johansson remplacent respectivement Jeremy Strong et Anne Hathaway qui étaient prévus dans le casting initial. James Gray a grandi à New York dans le quartier de Little Odessa du Queens, dans lequel sa famille s’est installée. Il côtoie ainsi des habitants d’origine russe et ukrainienne, ce qui sera source d’inspiration pour ses films. Son premier long métrage, Little Odessa, polar aux accents de tragédie familiale, révèle un auteur incisif, et remporte le Lion d’argent au Festival de Venise. James Gray récidive dans le genre avec The Yards (2000) et La nuit nous appartient (2007), quand Two Lovers (2008) se présente comme « une romance à la beauté noire qui travaille à la façon d’une blessure dont on ne voudrait jamais guérir » (Romain Le Vern). Le réalisateur aborde aussi le film historique en costumes avec The Immigrant, qui reçoit un accueil plus contrasté. Plus réussi est Ad Astra (2019), film de science-fiction stylisé qui confirme que « James Gray est autant un conteur que philosophe, peintre et cinéaste » (Laurent Cambon). Mais sans doute son meilleur film est-il le stupéfiant The Lost City of Z (2016), épopée visionnaire, dans lequel « James Gray se réapproprie un genre tombé en désuétude pour nous offrir le magistral portrait d’un explorateur porté par sa soif d’aventure » (Pierre Vedral).
James Gray à Cannes :
2000 : The Yards, Compétition officielle
2007 : La Nuit nous appartient, Compétition officielle
2008 : Two Lovers, Compétition officielle
2013 : The Immigrant, Compétition officielle
2022 : Armageddon Time, Compétition officielle
Galerie photos
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