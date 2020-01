Raging Bull - la critique du film

Résumé : Raging Bull retrace les moments forts de la carrière flamboyante de Jake La Motta, champion de boxe poids moyen. Issu d’un milieu modeste, il fut le héros de combats mythiques, notamment contre Robinson et Cerdan. Autodestructeur, paranoïaque, déchiré entre le désir du salut personnel et la damnation, il termine son existence, bouffi, en tant que gérant de boîte de nuit et entertainer. Quand l’ascension et le déclin d’une vie deviennent épopée...

Notre avis : Martin Scorsese, en adaptant les mémoires de l’ancien champion du monde, Jack LaMotta, réussit la prouesse de réaliser ce qui est probablement le plus beau film sur la boxe. Choisissant un noir et blanc granuleux (dû à Michael Chapman), et le ralenti pour les combats, il rend son film chorégraphique et évite des scènes qui risquaient d’être sanguinolentes en couleurs. En forme de clin d’œil , il a inséré de fausses images d’archives familiales qui, elles, sont en couleurs !

On suit le parcours d’un type plutôt ordinaire et pas bien malin qui va se détruire physiquement et mentalement à ce sport terrible et exigeant. Très vite, il développera un sentiment paranoïaque, en soupçonnant tout son entourage de le trahir, à commencer par son épouse et son frère. Le film, qui alterne combats et scènes de ménage ou de disputes, rend encore plus pathétique le destin de ce champion, incapable d’assumer son succès, glissant vers une forme de déchéance avec une espèce de plaisir masochiste. On retrouve là les préoccupations du cinéaste, avec qui l’on n’est jamais loin des principes chrétiens conduisant à la rédemption.

Robert De Niro remportera l’Oscar de meilleur acteur en 1981 pour ce rôle impressionnant. Le comportement de son personnage pendant les combats de boxe est stupéfiant : teigneux, la démarche en dedans et des œillades au public qui pourtant ne l’apprécie guère ; côté vie privée, Jack est un être jaloux, usant d’un vocabulaire limité, violent puis câlin la seconde suivante. Le comédien prit trente kilos pour pouvoir jouer les différentes époques de la vie du boxeur.

Ce film a permis à Martin Scorsese de se relancer après l’échec de New York, New York. Avec cette œuvre coup de poing (au propre comme au figuré), visuellement parfaite, il a donné un de ses rôles les plus forts à son acteur principal.