Raphaël le tatoué - Christian-Jaque - critique

Résumé : Modeste (Fernandel) est veilleur de nuit chez Roger Drapeau (Armand Bernard), un constructeur automobile spécialisé dans les véhicules de course. Un soir, son cousin Roméo (René Génin) insiste pour qu’il l’accompagne dans un parc d’attractions.

Critique : Roméo a l’intention de présenter à Modeste Aline (Monique Rolland), la nièce de Marguerite (Germaine Charley) qui tient un stand, Roméo se donnant ainsi du courage pour séduire la tante. Après avoir tergiversé, Modeste va finir par quitter son poste pour se rendre à la fête. Tombant sous le charme d’Aline, il va participer à une attraction avec elle, et tomber nez à nez avec son patron Roger Drapeau...

Convoqué par ce dernier le lendemain, Modeste, pris de court, va s’inventer un frère jumeau, un certain Raphaël, un dur, un tatoué, alors que lui-même est timide et maladroit. Élisabeth (Madeleine Sologne), la secrétaire de Drapeau, a alors une idée : demander aux deux frères de se faire passer pour un seul homme afin de prendre l’avantage dans la course automobile de vingt-quatre heures qui va bientôt mettre en compétition la voiture Drapeau. Modeste va devoir faire preuve d’imagination.

Le film est un excellent prétexte pour donner à Fernandel l’occasion de développer son talent comique en interprétant deux personnages diamétralement opposés. L’acteur va se faire un plaisir d’amplifier les personnalités des deux "frères" : l’un gentil, gaffeur, et un peu lâche ; l’autre machiste, mauvais garçon et volontiers bagarreur. Parfois drôle à force d’excès, l’histoire improbable ravira les admirateurs de l’acteur, et convaincra moins les autres. La mise en scène sage de Christian-Jaque ne fait que servir un Fernandel qui éclipse tous ses partenaires. C’est dommage : Armand Bernard est gentiment ridicule, et les deux actrices Madeleine Sologne et Monique Rolland ont bien du charme. Seul Raymond Aimos déçoit : remarquable ailleurs, il rivalise ici de grimaces devant Fernandel, et c’est peine perdue.

Madeleine Sologne reste surtout célèbre pour avoir été la partenaire de Jean Marais dans L’éternel retour de Jean Delannoy, sur un scénario de Jean Cocteau (1943).