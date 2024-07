Selon Charlie - Nicole Garcia - critique

Résumé : La vie de quelques personnages au moment où elle bascule. Leurs rapports ou non-rapports et la vision d’un enfant devant ce monde d’adultes.

Critique : Si l’on ressent un certain froid et une distance, la raison en est sans doute à chercher du côté du titre lui-même : vu par les yeux d’un enfant spectateur, le monde des adultes, dans lequel il n’y a pas de morale qui tienne, juste de la vie, apparaît presque incompréhensible, au mieux objet d’étude. Et cette vie loufoque, c’est celle qui attend l’enfant qui la découvre, peu à peu, avec ses revirements, ses mensonges et ses bassesses.

Les croisements qui s’opèrent entre les différents protagonistes sont amenés avec finesse, sans précipitation ni machination infernale, ce qui d’ailleurs implique que certains d’entre eux n’auront pas lieu ou alors, à peine, le temps d’un regard. Que seraient-ils devenus, tous ces personnages, si les croisements avaient été autres ?

Film sur le destin, mais au sens résolument terrien du terme, Selon Charlie nous donne à voir vivre quelques hommes parmi tant d’autres, comme il nous donnerait à voir vivre un homme préhistorique, celui étudié par Matthieu, le chercheur de l’histoire. Ses accents scientifiques, la corrélation non dite entre deux sphères de vie qui peuvent ou non, selon les instants, se ressembler, et le choix de tranches de vie dont on ne cherche pas absolument à faire un ensemble clos, tout cela ne manque pas de rappeler un certain film de Resnais, Mon oncle d’Amérique, qui avait pour vedette... Nicole Garcia. Héritage involontaire ou filiation assumée ? Toujours est-il que l’actrice devenue réalisatrice semble avoir conservé du maître un goût de l’humain allié à une forme semi-expérimentale, et ceci à entendre du point de vue esthétique (avec une utilisation heurtée de la musique par exemple) mais également psychologique, comme si elle avait regardé évoluer ses personnages enfermés dans une grande boîte en carton ou une cage à souris.

Mais sans doute Resnais n’est-il pas la seule influence de Nicole Garcia et d’autres scènes célèbres nous reviennent en mémoire, telle celle d’Une journée particulière lors d’une séquence de linge sur les toits.

Et l’on ne peut que la féliciter d’avoir repris à son compte et avec sa sensibilité propre de jolis moments comme ceux-là, sans pour autant négliger ni le jeu des acteurs - tous impressionnants ici et surtout Benoît Poelvoorde qui décidément ne cesse de surprendre - ni l’humour qui pointe son nez à tout moment dans ces chroniques de la vie ordinaire.