Star wars : épisode 1 - La menace fantôme / la critique

Résumé : La République, autrefois si paisible, est aujourd’hui dans la tourmente. La taxation des routes commerciales des systèmes stellaires est contestée. La puissante et cupide Fédération du Commerce espère résoudre le conflit par la force et l’intimidation. Une armada de vaisseaux de guerre a imposé un embargo sur la planète pacifique de Naboo. Cependant, sa souveraine, la reine Amidala refuse de se soumettre aux exigences de la Fédération. Deux chevaliers Jedi, Qui-Gon Jinn et son disciple Obi-Wan Kenobi sont envoyés par le Chancelier Suprême de la République pour régler par la diplomatie ce conflit avant qu’il ne dégénère...

Critique : Depuis seize années, les fans de Star wars se languissaient. Plus de nouvelles en effet de Luke Skywalker et de ses acolytes depuis 1983, avec Le retour du Jedi. George Lucas les avait bien gratifiés de la sortie de la version restaurée en 1997 mais ce cadeau n’effaçait pas vraiment l’impression de déjà-vu. Puis, la libération avec l’annonce de la mise en chantier de La menace fantôme, premier épisode d’une trilogie en forme de prologue. L’information est officielle : George Lucas repasse derrière la caméra - seulement sa quatrième réalisation - pour compléter la mythique saga intergalactique. Retour sur l’événement cinématographique de l’année 1999.



George Lucas a commencé à rédiger les premiers mots de l’épisode I cinq ans plus tôt mais les prémices de La menace fantôme datent en réalité des années 70. "La saga commençait une génération en amont, explique-t-il. J’avais à l’époque tout juste ébauché ce prologue mais la structure générale était déjà clairement définie, et n’a guère changé durant toutes ces années." Devant l’insistance de son entourage, George Lucas envisage de reprendre la saga. Mais, se rappelant ses désillusions sur la première trilogie - de son propre aveu, il n’a réalisé que 40% de ses idées faute de moyens financiers -, il préfère patienter. Le déclic se fait en 1993 avec Jurassic Park de son ami Steven Spielberg et surtout Casper, où un personnage entièrement réalisé en images synthèses occupe l’écran pendant 45 minutes. Les effets spéciaux numériques sont d’un tel réalisme que George Lucas envisage enfin de reprendre son œuvre. "Jurassic park fut un vrai tournant, dit-il, et après avoir bouclé la série des aventures du jeune lndiana Jones, je me suis demandé ce que j’allais bien pouvoir faire."

Mais plutôt que de poursuivre l’histoire là où s’arrêtait Le retour du Jedi, George Lucas préfère s’intéresser à la genèse des personnages. Ce challenge narratif est aussi l’occasion d’enrichir la trame de la saga, d’en faire cette vaste épopée dont il rêvait dès les premières étapes du projet Star wars. "La saga une fois achevée se composera de six films racontant une histoire continue, totalisant environ douze heures de projection. Durant l’écriture et la réalisation de La menace fantôme, je n’ai jamais perdu de vue cet objectif. D’ici une dizaine d’années, les gens pourront voir les six films à la suite tels qu’ils furent conçus."

Ainsi La menace fantôme s’ouvre sur la jeunesse de Dark Vador, alors âgé de neuf ans. Si le flash-back peut déstabiliser dans un premier temps les spectateurs, il s’avère en fait extrêmement clair. A quelques exceptions près, cet épisode I présente une nouvelle galerie de personnages. Exit donc le trio composé de Luke, la Princesse Leia et Han Solo. Afin que le public retrouve certains repères, George Lucas a cependant réintégré des personnages phares tels que Obi-Wan Kenobi, les deux droïdes R2-D2 et C-3P0 et même Jabba le Hutt. La première trilogie narrait le combat et la victoire des forces rebelles face à l’Empire. Celle-ci va justement s’attarder sur la chute de la République au profit de l’Empire. En ce sens, La menace fantôme décrit les rouages du système politique de la galaxie. On peut s’inquiéter du caractère rébarbatif d’un tel exposé mais George Lucas a su composer une symphonie, mêlant habilement action, intrigue et humour.



Toutefois, à l’époque la presse américaine se déchaîne littéralement sur le film de Lucas : "Beaucoup de brio mais peu d’esprit" (The Hollywood Reporter), "De l’illusion mais pas de magie" (Variety), "Un film fantôme" (Time), "Une déception et une grosse" (Newsweek). Indifférent, George Lucas rappelle qu’en 1977 Star wars avait subi le même traitement de la part des journalistes. Et de déclarer que "dans une situation comme celle-ci, avec autant d’anticipation et de matraquage médiatique et publicitaire, il est impossible d’être à la hauteur de l’attente. Je suis totalement conscient que certains fans vont être déçus. D’un côté parce qu’ils sont devenus trop vieux - le film est fait pour les enfants. De l’autre, parce qu’ils ont des espérances incroyables auxquelles il est impossible que le film réponde. Je ne suis pas le Messie, mais un simple cinéaste".

Il est vrai que la magie est moins au rendez-vous par rapport à la première trilogie . Le film souffre peut-être de son ambition avec une réalisation figée dans l’infographie, un scénario volontiers confus, des personnages peu attachants (A MORT JAR-JAR !!!), et des acteurs pas tellement concernés (Ewan McGregor a avoué s’être ennuyé ferme sur le tournage). On retiendra toutefois la course de Podes, hommage futuriste à Ben-Hur et le duel épique avec Dark Maul. Les bases d’une saga en six chapitres sont donc jetées, et les clones attendent patiemment leur heure...