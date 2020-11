Star wars, épisode 3 - La revanche des Sith - la critique

Résumé : La guerre des Clones fait rage. Une franche hostilité oppose désormais le chancelier Palpatine au conseil Jedi. Anakin Skywalker, jeune chevalier Jedi pris entre deux feux, hésite sur la conduite à tenir. Séduit par la promesse d’un pouvoir sans précédent, tenté par le côté obscur de la Force, il prête allégeance au maléfique Darth Sidious et devient Dark Vador. Les seigneurs Sith s’unissent alors pour préparer leur revanche, qui commence par l’extermination des Jedi. Seuls rescapés du massacre, Yoda et Obi Wan se lancent à la poursuite des Sith. La traque se conclut par un spectaculaire combat au sabre entre Anakin et Obi Wan, qui décidera du sort de la galaxie.

Critique : Kevin Smith et Francis Ford Coppola avaient raison : cet ultime opus de la seconde trilogie Star wars constitue une réussite inattendue qui contrebalance les déceptions générées par les deux premiers volets. Certains risquent de trouver l’ensemble téléphoné, mais c’est singulièrement de là que naît la satisfaction. Cet épisode se focalise sur la lente dérive d’Anakin qui tombe dans le côté obscur de la force alors qu’il était promu élu des Jedis. En réalité, Lucas nous montre comment il devient Dark Vador et les répercussions de cette transformation sur les autres personnages. Cette tragédie, traitée sans frivolité, va droit au but et accumule des rebondissements que l’on connaît tous en entrant dans la salle mais qui, sur l’écran, possèdent une dimension émotionnelle intense (la naissance de Luc et Leïa, la mort de Padmé, la trouvaille du nom Dark Vador).

A l’inverse de La menace fantôme et de L’attaque des clones, La revanche des Siths touche droit au cœur du môme cinéphile, sans doute parce qu’il fait appel à la nostalgie enfouie du spectateur. Si certes l’ensemble s’abîme par intermittence dans des excès formels fort discutables (malgré des effets spéciaux impressionnants), il n’en reste pas moins que le récit concilie impeccablement scènes de duel au sabre laser (incroyable duel Anakin-Obiwan) et passages plus intimistes autour du personnage d’Anakin. Une formule gagnante qui devrait séduire même ceux qui avaient perdu le pouvoir obscur de la force...

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Soyons honnêtes, cette édition n’est pas à la hauteur de La revanche des Sith. Certes le cahier des charges est amplement rempli, mais rien de vraiment palpitant à se mettre sous la dent. Dans l’ordre : le commentaire audio est soporifique au possible ; L’élu, un making of d’un quart d’heure sur l’histoire de Dark Vador est consternant de superficialité ; It’s all for real, autre making of d’une dizaine de minutes, s’intéresse mollement aux cascades physiques effectuées par les acteurs (surtout les combats de sabre) ; les scènes inédites ne valent pas grand-chose (certaines ne sont pas finalisées au niveau des effets spéciaux) à l’exception de celle qui montre l’exil de Yoda sur Dagobah ; enfin de nombreux petits modules dédiés au web et à la qualité variable reviennent sur la fabrication de cette Revanche (décor, costume, armes, infographie, le travail de la deuxième équipe, etc.). L’incontournable se situe dans un documentaire de plus d’une heure intitulé Within a minute. Le postulat est osé : décrypter une seule minute - issue du duel sur Mustafar - et revenir sur le travail nécessité par les neuf cent personnes impliquées. Si au niveau informatif on frise l’overdose (tous les départements y vont de leur explication), au niveau divertissement c’est franchement barbant et pas toujours très esthétique (cf. les organigrammes grossiers). L’intention y était, la réalisation un peu moins.

Image & son : L’excellence est au rendez-vous concernant les spécificités techniques de cette édition collector. Rien n’est laissé au hasard en effet pour optimiser le visionnage de ce dernier opus. Tourné en numérique, le film bénéficie d’un superbe transfert qui, s’il a tendance à restituer une image trop glacée, propose une définition d’une rare précision ; les maniaques de la pause/image s’en donneront à cœur joie pour admirer les délires visuels conçus par les équipes de Lucas. Même impression avec le son qui, dès le magnifique plan-séquence d’ouverture, vous prend à la gorge et ne vous laisse plus respirer. Dense à souhait, le Dolby Digital 5.1 Surround Ex s’empare de tous les canaux pour une démonstration dynamique et explosive.