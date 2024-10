Terrifier 3 - Damien Leone - critique

Résumé : Après avoir survécu au massacre d’Halloween perpétré par Art le Clown, Sienna et son frère tentent de reconstruire leur vie. Alors que les fêtes de fin d’année approchent, ils s’efforcent de laisser derrière eux les horreurs passées. Mais au moment où ils se croyaient enfin à l’abri, Art refait surface, bien décidé à transformer Noël en un véritable cauchemar.

Critique : Les effets spéciaux ont été remplacés par les images de synthèse. Voilà un constat majeur du cinéma d’horreur et fantastique qui s’impose dans la création contemporaine, nous faisant presque regretter la fabrique artisanale des années 1970-90. Pour son troisième opus du maléfique Terrifier, Damien Leone s’engage dans une succession de crimes sordides, aussi terrifiants que follement drôles, où les viscères, l’hémoglobine sont mises à l’honneur. Le spectateur retrouve non sans un certain ravissement, le serial killer habillé d’un costume de clown, qui pourtant s’était fait couper la tête par une épée magique au deuxième épisode, ne lui laissant aucune chance de perpétrer ses méfaits. Mais le diable a plus d’un tour dans son esprit, puisqu’il parvient à se revisser une tête arrachée à l’une de ses pauvres victimes, ce qui lui permet de recommencer ses meurtres sanguinolents, aux côtés d’une amante toute aussi maléfique qui s’est immiscée dans le corps d’une SDF.

Terrifier 3 s’autorise ainsi toutes les audaces du genre. Le réalisateur ne recule devant aucun excès. Cet Art Clown, au sourire ravageur et anxiogène, fait preuve d’une inventivité absolue dans les découpes de ses victimes. Les marteaux, les tronçonneuses, les tournevis sont invités à rejoindre l’arsenal monstrueux de ses armes qui lui offrent mille et une manières de goûter au délice de la tuerie machiavélique. Damien Leone se régale avec son clown ricanant, interprété par un David Howard Thornton absolument magistral. L’acteur ne se refuse aucune grimace, aucune exagération, aucune emphase, pourvu que le plaisir de l’horreur soit au maximum.

Terrifier 3 n’est pas à proprement parler un film d’épouvante. Le gore constitue la voix narrative essentielle du long-métrage, avec ses litres de sang, ses organes qui débordent de partout des corps démembrés. Même la musique, en aucun cas angoissante, joue sur le comique des situations. La mise en scène mobilise peu l’effet de surprise ou la peur, mettant le spectateur dans l’attente de barbarie dès qu’il croise Art le Clown, avec, il faut le dire, une véritable jubilation. La réalisation s’amuse avec la cruauté du tueur fou, dans un style qui s’inspire résolument des grands films d’horreur des années 70 et 80 comme les mythiques Freddie, les griffes de la nuit, Halloween et Massacre à la tronçonneuse. La photographie privilégie d’ailleurs une couleur passée, semblable aux longs-métrages de ces deux décennies qui ont vraiment compté dans l’histoire du film d’horreur.

Le son, l’étalonnage, la lumière et le grain de l’image contribuent à donner de ce film l’impression d’une mise en scène artisanale et bancale. Pourtant, le budget consacré au long-métrage est très ambitieux, loin d’une petite série Z de plus, mettant en évidence que la mise en scène est très soignée grâce à l’inventivité de son réalisateur, tout autant scénariste que concepteur d’effets spéciaux talentueux. Terrifier 3 pourrait sonner comme un film générationnel qui devrait faire référence dans l’histoire du cinéma d’horreur. On en revient presque aux origines du genre, le scénario n’hésitant pas à citer d’autres œuvres emblématiques comme un appel à refaire un cinéma plus authentique, un film d’acteurs où les comédiens ne se cachent pas derrière les images de synthèse.

Terrifier 3 constitue donc la grande surprise de l’automne 2024. Le film s’impose sur les écrans comme une invitation à revoir tous les classiques du cinéma d’horreur. On se souvient des grandes heures du Festival d’Avoriaz qui ont vraiment compté dans la création des films d’épouvante. Force est de constater que le public jeune et moins jeune est au rendez-vous, ce qui démontre que les plateformes de télévision n’ont pas totalement éradiqué le goût des grands écrans.

