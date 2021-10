The French Dispatch - Wes Anderson - critique

Résumé : The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine américain publié dans une ville française fictive du 20e siècle.

Critique : Le French Dispatch est un magazine américain où des chroniqueurs ambitieux promènent leur plume au gré de la vie hilarante des habitants d’une ville française, Ennui-sur-Blazé. Les immeubles de carton pâte, le métro et la forme même de la ville traversée par un bras de rivière pourraient faire penser à Paris. Mais tout le monde le sait : toute ressemblance avec la réalité est évidemment fortuite. Les chats qui peuplent le toit, les rats qui infestent les sous-sols, et la folie de ces gens constituent l’apanage banal de toutes les cités contemporaines.

Il ne faut surtout pas chercher à tout comprendre dans ce conte burlesque et esthétique. Les paroles s’enfilent dans un anglais et parfois un français déroutants, vociférés à toute vitesse, à la façon de ces véhicules qui se poursuivent dans les rues biscornues. Le spectateur doit s’abandonner à la confusion et s’accrocher à cette petite musique du cœur qui met en scène des personnages totalement loufoques, insérés dans des décors merveilleux, qui s’emboîtent et se déboîtent au gré de la folie narrative de Wes Anderson. Le cinéaste américain fait fort dans cette succession d’historiettes qui tentent de représenter la société contemporaine dans une série de quiproquos souvent absurdes. Tout le monde y passe : la vieille fille amoureuse d’un étudiant, les militants de pacotille, les policiers bourgeois, les cuisiniers empoisonneurs et les peintres psychopathes. Anderson balade son spectateur dans des situations totalement improbables qui, au bout du compte, forment une matière cohérente et vraisemblable.

The French Dispatch est un film inspiré et plein d’entrain. Les comédiens s’amusent d’ailleurs à revêtir ces costumes colorés, jonglent entre les décors fascinants, comme si l’écran de cinéma s’était transformé en une scène vivante de théâtre. Wes Anderson se fait plaisir en réunissant des comédiens de toutes nationalités qui se prêtent à endosser des personnages complètement à contre-emploi de ce que l’on connaît d’eux. Léa Seydou n’hésite pas à se mettre à nu pour le peintre fou qu’elle garde dans une enceinte de prison. Et Almaric revêt l’habit d’un policier bobo dont le fils est enlevé pendant qu’il dîne. Malgré les dialogues permanents, le rythme demeure alerte, enjoué et fantaisiste. On ne s’ennuie jamais dans ce voyage surréaliste où la fausse vie de ces habitants pourrait tout à fait trouver sa place dans nos rêves.

Voilà donc un film pour le plaisir tout simplement. Wes Anderson égare son spectateur dans des décors magiques, une musique légère et entraînante et un flot de paroles drôles et aériennes. Le réalisateur nous rappelle que le cinéma, contre toute attente, est une petite fenêtre sur nos vies où l’on s’autorise enfin à confondre la réalité avec les rêves.