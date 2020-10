The queen - la critique

Résumé : Dimanche 31 août 1997. La princesse Diana meurt des suites d’un accident de voiture survenu sous le pont de l’Alma à Paris. Si cette disparition plonge la planète dans la stupeur, elle provoque en Grande-Bretagne un désarroi sans précédent. Au château de Balmoral en Ecosse, Elizabeth II reste silencieuse, distante, apparemment indifférente. Désemparée par la réaction des Britanniques, elle ne comprend pas l’onde de choc qui ébranle le pays. Pour Tony Blair, il appartient aux dirigeants de réconforter la nation meurtrie et il lui faut absolument trouver le moyen de rapprocher la reine de ses sujets éplorés.

Critique : Décidément, les têtes couronnées inspirent les cinéastes ! Après Palais royal ! l’an dernier, c’est au tour de Stephen Frears de s’attaquer au phénomène Lady Di, mais sur un mode bien différent. Là où Valérie Lemercier s’inspirait de la princesse défunte pour railler facilement les monarchies d’Europe, le Britannique s’engage sous couvert de satire dans une savoureuse et véritable réflexion sur le fonctionnement des institutions de son pays.

C’est donc à travers sa plus éminente représentante, Her Majesty The Queen herself, qu’il aborde la question. Et dès la première séquence, le projet est exposé : Frears entend mettre ses talents d’ironiste au service d’un portrait, ressemblant certes, mais qui contient sa part de subjectivité. Arguant du fait que c’est dans l’adversité que se révèlent les individus, il situe son récit en pleine crise de la monarchie.

Diana vient de mourir et la nouvelle laisse la reine et son époux de marbre (Charles est beaucoup plus affecté ; Frears respecte les princes, dont on aperçoit seulement la silhouette). En total décalage avec l’émotion qui secoue le pays, (la villégiature à Balmoral se poursuit), se refusant à rompre avec la tradition (pas de drapeau sur Buckingham Palace quand la reine est absente...), l’incompréhension et le mécontentement grandissent à l’encontre de la monarchie. Tony Blair, qui a compris la situation et tous les avantages qu’il peut en tirer, s’emploie à infléchir la position de la tête de l’Etat. Et c’est là que ce qui pourrait paraître anecdotique, voire malsain (en gros, une compilation de ragots), prend toute sa dimension.

En effet, les rapports entre Blair et Elisabeth II n’ont d’abord rien d’évident. Confite dans le protocole monarchique, la souveraine entend qu’il soit respecté à la lettre. Bouleverser les usages pour une princesse "rebelle" qu’elle déteste pour s’être ingéniée à mettre à mal tout ce à quoi elle tient (il est clairement dit que Diana était loin d’être l’ange de vertu qu’en ont fait les médias) lui fait horreur. Mais finalement atteinte par la force de la réaction de ses sujets, l’impopularité qui enfle, elle se laisse convaincre de manifester un minimum de commisération.

Opposition entre la fraîcheur, l’ambition, la popularité du nouveau venu (conseillé par un cynique "communiquant" qui se charge de lui retirer tout ce qui pourrait lui rester de naïveté) et la raideur monarchique, The Queen évolue cependant vers la réconciliation pour aboutir à une cohabitation réussie.

Soutenu par l’interprétation exceptionnelle d’Helen Mirren (prix d’interprétation à Venise et Oscar de la meilleure actrice) et Michael Sheen (qui reprend le rôle de Blair trois ans après The Deal [1], mêlant habilement des images d’archives à son récit, trouvant le ton juste (ironique mais parfois tendre, loin de tout manichéisme), Frears prouve, moins d’un an après le remarquable Madame Henderson présente, que les vieilles dames de caractère continuent à l’inspirer !