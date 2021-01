Une autre femme - Woody Allen - critique

Résumé : Marion (Gena Rowlands), professeure de philosophie, a pris un congé sabbatique pour écrire un livre. L’appartement qu’elle partage avec son mari Ken (Ian Holm), cardiologue, étant en travaux, elle décide de louer un autre appartement en centre-ville. A peine installée, elle découvre, via une bouche d’aération, qu’elle peut tout entendre des conversations de son voisin, un psychiatre qui y tient son cabinet.

Critique : Woody Allen, qui vient pourtant de subir deux revers avec Radio days, puis September, notamment parce qu’il n’y jouait pas, et que les sujets étaient jugés trop sérieux, renoue avec une œuvre à l’ambiance bergmanienne... et sans y apparaître.

La très bonne idée est d’avoir demandé à Gena Rowlands de tenir le premier rôle, l’un de ses meilleurs, ailleurs que dans la filmographie de son mari John Cassavetes.

L’actrice est éblouissante dans le personnage de Marion, cette femme vieillissante, qui va voir son univers basculer à un moment charnière de sa vie. Qui est désigné comme étant l’autre femme ? Ce peut être le personnage de Mia Farrow, cliente enceinte et suicidaire du voisin psychiatrique, mais aussi Marion elle-même, la vraie personne qu’elle cache sous une apparence lisse et bienveillante, ou encore la nouvelle Marion, qui apparaîtra à l’issue de cette période de remise en cause.

Dans une ambiance automnale, à la fois mise en valeur par la douce lumière de Sven Nykvist (le directeur de la photographie habituel d’Ingmar Bergman justement), et par les vêtements, comme les décors, toujours dans les tons beige/brun, le récit, aussi calme en apparence que son héroïne, navigue entre présent et passé réel ou imaginaire.

A première vue, Marion a une vie exemplaire : elle est une professeure et écrivaine reconnue, mariée à un médecin spécialiste, sans enfant, mais s’entendant à merveille avec sa belle-fille, entourée de nombreux amis issus du même milieu. Les propos de la jeune femme enceinte, qu’elle va entendre par mégarde, vont tout remettre en cause et lui faire voir son parcours sous un autre jour.

N’est-elle pas qu’un monstre d’égoïsme ? Son mari froid et distant ne fait-il pas tout pour ne jamais passer une soirée en tête-à-tête avec elle ?

A contrario, pourquoi a-t-elle évincé Larry (Gene Hackman), amoureux fou d’elle ?

De plus, elle a jadis décidé d’avorter de l’enfant qu’elle portait de son premier époux, sans même lui en parler, une ancienne amie, rencontrée par hasard, lui reproche d’avoir éclipsé toutes les femmes de son entourage par son intelligence et sa beauté. Quant à son frère cadet, dont elle se croyait proche, il pense avoir été sacrifié pour qu’elle puisse faire de brillantes études.

La relecture qu’elle va entreprendre des événements majeurs de son existence, va lui permettre de passer le cap des cinquante ans, en se débarrassant des faux-semblants et des illusions qui caractérisaient sa vie.

La lecture de l’ouvrage écrit par Larry, qu’elle redoutait et repoussait parce qu’elle savait qu’il parlait d’elle, donne lieu à une scène apaisée... mais tout à fait bouleversante.

Woody Allen a eu raison de persévérer dans une veine différente de celle de ses débuts (bien que moins lucrative) : le comique juif new yorkais prouve et prouvera qu’il peut évoquer des sujets plus graves, sans démériter par rapport à ses modèles de cinéma.