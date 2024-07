Vers l’autre rive - Kiyoshi Kurosawa - critique

Résumé : Au cœur du Japon, Yusuke convie sa compagne Mizuki à un périple à travers les villages et les rizières. À la rencontre de ceux qu’il a croisés sur sa route depuis ces trois dernières années, depuis ce moment où il s’est noyé en mer, depuis ce jour où il est mort. Pourquoi être revenu ?

Critique : Succédant à Real, qui nous avait particulièrement enthousiasmés, dans la filmographie de Kiyoshi Kuroswa, Vers l’autre rive donne l’occasion au réalisateur de revisiter les thèmes qui hantent son œuvre en les exorcisant dans un long-métrage entre récit fantastique et intrigue amoureuse retravaillée. Variante habile sur le thème du voyage initiatique, Vers l’autre rive montre le parcours amenant un personnage d’une manière d’être à une autre, en l’occurrence de l’angoisse à l’acceptation et la sérénité. Mizuki, interprétée par Eri Fukatsu, vit ainsi, au début du film, dans le deuil de son mari, Yusuke, interprété par Tadanobu Asano. La réapparition de ce dernier offre l’occasion aux morts comme aux vivants de se libérer progressivement de leurs liens.

© Version Originale

La mise en scène de l’apparition des morts atteint ici une maîtrise remarquable grâce à la voie relativement réaliste prise par Kurosawa, qui permet à ce dernier de faire se rejoindre et se superposer le monde des défunts et celui des personnages en vie. Le départ de la ville intervient comme un moyen pour Mizuki et Yusuke de reconnecter avec le spirituel, l’autre monde, celui du fantastique et des légendes. Le couple évolue dans un entre-deux où chacun prend tour à tour le rôle d’accompagnateur et d’adjuvant pour l’autre. Dans un jeu plein de subtilité, Eri Fukatsu et Tadanobu Asano expriment l’évolution psychique de leur personnage et offrent une nouvelle interprétation du motif de l’amour impossible. Les diverses rencontres et mésaventures du couple donnent ainsi l’opportunité à chacun de trouver une forme d’apaisement amenant leur relation commune vers son épanouissement. Des scènes d’une poésie et d’une beauté incroyables jalonnent en outre le long-métrage, autant d’expressions de l’éphémère, de la disparition, mais aussi de la quiétude qui succède à la mort.

© Version Originale

Une petite faiblesse de dernière minute vient toutefois encombrer ce long-métrage d’une grande force. L’ultime recours au brouillard numérique et autres effets visuels créés en post-production en complet décalage avec l’atmosphère réaliste du film et le parti pris de sobriété dans la représentation des revenants rappellent que Kurosawa ne se défait pas si aisément de son aspiration à un certain spectaculaire. Une artificialité dont Vers l’autre rive aurait pu se passer tant la mise en scène du retour des morts préalablement établie par le réalisateur avait fait effet.

Cela mis à part, le film de Kiyoshi Kurosawa pourrait bien être l’indice d’une maturité cinématographique atteinte par son réalisateur. Vers l’autre rive est de ces films qui ont décidément une âme et éveillent celle du spectateur même.

La bande-annonce du film

Un extrait du film