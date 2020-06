Bellamy - Claude Chabrol - critique

1 personne

Résumé : Comme chaque année à la belle saison, le commissaire Paul Bellamy vient séjourner à Nîmes dans la maison de famille de sa femme Françoise qui rêve de croisières au bout du monde... Paul ne peut se passer de Françoise, mais il déteste les voyages. Un double prétexte le cloue sur place : l’arrivée inopinée de Jacques son demi-frère, aventurier au petit pied, porté sur la bouteille ; et l’apparition d’un homme aux abois qui lui réclame sa protection. Dans son désir empathique d’aider les uns et les autres, si possible en restant sur place, Paul leur consacrera son temps et ses efforts. Sa curiosité naturelle à enquêter y trouvera son compte. Sa position de frère aîné lui donnera davantage de fil à retordre... L’homme aux abois dont Paul va s’occuper, c’est Noël Gentil, un quadragénaire effrayé qui se terre dans un motel des faubourgs. Endetté jusqu’au cou, dans l’impossibilité de payer les crédits de la maison où vit son épouse, il se ronge de ne pouvoir honorer la promesse faite à sa maîtresse de l’emmener au bout du monde. Noël Gentil craint la police. Il craint de se montrer. Il craint d’avoir tué. Qui ? Il ne dit pas. Cantonné dans l’angoisse et les approximations, il intéresse Bellamy au plus haut point... C’est une enquête en solo que Paul va mener, secondé par Françoise son épouse, que l’histoire stimule et mobilise, redonnant par la même occasion un coup de fouet à leur couple tandem dont Jacques le frère cadet, amoureux de Françoise et envieux de son frère, est horriblement jaloux... Il est plus facile d’aider les autres que les membres de sa famille, c’est une des clés du film...

Critique : En apparence, le début ronronne comme un bon feu de cheminée, même si le patrimonial et l’extraordinaire cohabitent dans une séquence oxymorique : la tombe de Brassens sur laquelle on fredonne "Les copains d’abord" y est rapidement délaissée au profit d’une voiture accidentée et d’un cadavre carbonisé. Dans cet ultime long-métrage du réalisateur, l’association du banal et de ce qui le concurrence constituent une quintessence de l’art chabrolien : en d’autres termes, la profondeur sous la légèreté ou le signifié derrière le signifiant. De ce point de vue, les mots-croisés sur lesquels bute le commissaire Bellamy, confortablement installé dans sa maison familiale, valident l’idée d’un cinéma symboliste au sens le plus baudelairien du terme. Le monde foisonne de signes à décrypter, tandis que le mystère vient cueillir celui qui ne le recherche pas : il prend les traits d’un rôdeur nerveux, s’agitant dans le jardin, avant de laisser son numéro, parce qu’il veut absolument parler au flic, parce qu’il a un meurtre à avouer. Dès lors, voilà notre débonnaire commissaire, attentif dans une chambre d’hôtel, tandis que son interlocuteur, le crime dévoilé, lui demande du secours. Une autre histoire s’intercale, celle d’un demi-frère débarqué comme un intrus, qui veut s’acheter une forêt et réclame de l’argent. Petit à petit, le malaise familial vient concurrencer le polar noueux.

Bon sang ne saurait mentir : le policier saute sur la première affaire venue, tel un chien sur son os, délaissant son oisiveté, pour investir une histoire pleine de fausses pistes et de fausses identités. Dans un rôle taillé pour lui, le massif Depardieu est globalement crédible, même s’il semble que sa voix essoufflée s’accorde au rythme très lent de ce long-métrage dont la mise en scène manque d’originalité. Clairement inspiré de l’affaire Yves Dandonneau, une arnaque machiavélique à l’assurance-vie, Bellamy n’est pas désagréable, si l’on passe sur quelques invraisemblances, mais on est loin des meilleures réalisations de Chabrol.

