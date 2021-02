BlacKkKlansman (J’ai infiltré le Ku Klux Klan) - la critique du film

Résumé : L’histoire vraie de Ron Stallworth qui fut le premier officier de police afro-américain de Colorado Springs à s’être infiltré dans l’organisation du Ku Klux Klan. Étonnamment, l’inspecteur Stallworth et son partenaire Flip Zimmerman ont infiltré le KKK à son plus haut niveau afin d’empêcher le groupe de prendre le contrôle de la ville.

Critique : Il y a des come-back qu’on attend plus que d’autres. Celui de Spike Lee au 71ème Festival de Cannes, quand bien même sa carrière semblait être au point mort depuis plus de quinze ans, avait de quoi susciter la curiosité. Allait-on retrouver le réalisateur fougueux qui irriguait le cinéma indépendant américain, dans les années 80 ? C’était en tout cas ce que pouvait laisser espérer le pitch de son BlacKkKlansman dont l’objectif était de lui permettre d’offrir une nouvelle représentation de la communauté afro-américaine, son ancien créneau, abandonné au profit de sujets plus mainstream dans les années 2000. Le réalisateur de l’engagé Malcolm X rend ici un hommage étonnant à un flic noir qui réussit l’exploit d’infiltrer le Ku Klux Klan dans les années 70.

© Universal Pictures

Ce rôle principal a été offert à John David Washington, dont le père, Denzel Washington, fut justement l’un des acteurs fétiches du cinéaste, mais à présent trop vieux pour prêter ses traits à ce policier débutant. L’entreprise semble donc familiale et voudrait revenir aux sources du meilleur du cinéma de son auteur. Raison supplémentaire pour attendre un retour à la force de l’esprit politique qui semblait avoir été délaissé par le cinéaste new-yorkais.

Parmi les éléments nouveaux de son projet, la présence d’Adam Driver que, décidément, tout le monde s’arrache, de Star Wars au plus obscur des films indépendants. Il est partout, y compris en clôture du festival de Cannes, dans L’Homme qui tua Don Quichotte. En réalité, les deux acteurs, aux couleurs de peau différentes, vont jusqu’à jouer le même personnage. Une aberration a priori que le scénario saura intelligemment justifier et exploiter, le Spike Lee dernier cru n’étant pas totalement dénué de surprise.

© Universal Pictures

La reconstitution des années 70, époque du kitsch, passionne l’auteur de Nola Darling. On y retrouve son goût pour les luttes pour les droits civiques que les années 60 n’avaient pas entièrement réglés. Cet activisme est incarné à l’écran par Laura Harrier, militante engagée dans sa relation amoureuse avec le personnage principal. Malheureusement, le réalisateur ne saura pas trop utiliser ce personnage qui demeure inconséquent dans le scénario. Il faut dire que le Spike Lee politique n’est ici pas forcément à la hauteur de ses ambitions d’historien, puisque de finesse, il n’en montre point, opposant Noirs et Blancs sur un schéma manichéen bien pauvre. Les ambiguïtés morales que traversait Malcolm X dans son biopic de 1992 ont disparu au profit d’une dichotomie entre Afro-américains, dont la haine est justifiée par des discours grossi au surligneur, et Blancs racistes foncièrement crétins.

Au milieu de cette lutte, le binôme de flics semble être parmi les rares à n’être animés d’aucune velléité raciale. Il faut admettre qu’ils ne sont d’ailleurs guère animés par grand-chose, tant leurs enjeux personnels sont faibles (le premier tombe amoureux, le second se souvient qu’il est juif, c’est à peu près tout).

Au thriller, donc, de sauver le professeur Spike Lee. Le suspense qui naît au cœur de ce contexte tendu marche dans les rails du film d’infiltration classique, à cette différence justement que Ron Stallworth est incarné par deux personnages, l’un chargé de converser par téléphone avec les pontes de « l’organisation » et l’autre, parce qu’il est blanc, d’aller à leur rencontre.

spip-bandeau © Universal Pictures

Le postulat peut paraître idiot (pourquoi le Blanc ne répond-t-il pas au téléphone ?!) mais il donne lieu à de nombreux échanges surréalistes entre David Duke, le Grand Sorcier du Ku Klux Klan, et cet officier afro-américain obligé d’adhérer à ses propos haineux. En parallèle, toutes les scènes dans lesquelles le personnage d’Adam Driver se fait passer pour un redneck raciste afin de sympathiser avec d’autres membres du clan, sont autant de performances qui permettent de rendre indiscutable la qualité de jeu de l’acteur. Leurs échanges font montre d’une mentalité rétrograde chez ces individus qui vivent encore au temps des Jim Crow Laws, voire du siècle passé où l’esclavage était toujours en vigueur.

Parfois, on les entend utiliser un effet de langage depuis recyclé par Donald Trump : « Make America great again » et « America first », pour ne citer que les plus connus. On saisit alors clairement les intentions du cinéaste engagé. Mais était-il alors nécessaire de les asséner avec cette insistance qui rime avec redondance ? Quid de la conclusion du film par des images du principal intéressé en train de dédouaner les membres du KKK. Le message visant les suprématistes blancs de l’ère Trump était suffisamment évident.

© Universal Pictures

Reste le film de genre. Malgré cette lourdeur dans le discours, Spike Lee réussit à mettre au point un polar à la construction fluide et sans temps mort, qui fonctionne bien, et ce malgré un climax manquant d’un réel suspense.

Sur la forme, le film aurait gagné à assumer son héritage de la blaxploitation qu’il cite pourtant à de nombreuses reprises. Il n’en reste pas moins que l’ensemble assure un humour cinglant, propre à ce sous-genre des années 70, dans sa représentation caricaturale des membres du KKK. Lee réussit à maintenir un délicat équilibre entre la gravité de la dénonciation et la légèreté de son écriture se voulant divertissante, dans la veine d’une comédie des frères Coen. C’est dans cet entre-deux astucieux que l’on retrouve un peu du Spike Lee que l’on aimait autrefois, et sans doute la justification de sa présence dans la Sélection Officielle cannoise, qui pourrait rapporter gros au duo d’acteurs.