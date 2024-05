Les rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens ouvrent leurs portes en juin !

Grâce à l’association On a marché sur la bulle, Les rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens s’affirment chaque année comme un moment fort parmi les festivals français de bande dessinée. La région profite d’ailleurs du succès de l’événement, avec une forte intégration des scolaires et la création d’une formation universitaire destinée à former de futurs auteurs de bande dessinée.

La manifestation, totalement gratuite et largement ouverte au jeune public, se déroule sur l’ensemble du mois de juin, avec deux temps fort : le week-end d’ouverture du 1er et 2 juin et le week-end de clôture, le 22 et 23 juin. Toutefois, les expositions et les librairies restent accessible pendant toute la durée du festival. L’occasion de flâner en famille ou de faire un détour par la charmante cité picarde.

Pour cette 28e édition, c’est Guillaume Singelin, figure du Label 619, qui est à l’honneur avec une exposition consacré à son travail, qui comprend quelques pépites, parmi lesquelles The Grocery et plus récemment Frontier, récompensé à Angoulême. Singelin est également le dessinateur de l’affiche – très réussie – de cette édition. Le dessinateur sera au centre d’une rencontre consacrée au 15 ans du Label 619 : il sera en (bonne) compagnie avec Baptiste Pugani, Run & Petit Rapace.

Le festival propose également d’autres expositions pour tous les publics. Notons en particulier Cap sur l’Entremonde consacrée à Ana et l’Entremonde de Cy et Marc Dubuisson, très belle série destinée à la jeunesse qui met en scène les Grandes découvertes avec une louche de fantasy. Du côté de la bande dessinée indépendante, les Éditions Altafiba seront à l’honneur avec une exposition consacrée aux albums qu’ils publient. L’Association des Critiques de bande dessinée (ACBD) organise également une exposition dédiée aux Grands Prix décernés par l’association.

Du côté des animations, l’un des temps forts du premier week-end sera le concert dessiné de David Prudhomme et Albin de la Simone accompagnés par les musiciens de l’Orchestre de Picardie. Le concert se déroulera le dimanche 2 juin, 17h, et l’entrée est gratuite.

Vous pouvez retrouver l’ensemble de la programmation sur le site des Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens