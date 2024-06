Lifeboat - la critique

Résumé : Seconde Guerre mondiale. Huit Américains rescapés d’un navire torpillé par un sous-marin allemand se retrouvent sur un canot de sauvetage. Après s’être présentés, ils secourent une neuvième personne qui s’avère être un Allemand.

Critique : Nous sommes en 1944. Alfred Hitchcock s’est "servi" de cette œuvre de commande dans le cadre de la propagande anti-nazie, pour tenter une expérience : le canot deviendra un huis clos dont on ne sortira pas de tout le film. C’est une contrainte et une prouesse de tournage qu’il réutilisera, avec quelques variantes, dans La corde (The Rope" ? 1948) ; puis dans Le crime était presque parfait (Dial M for Murder, 1954).

Le récit démarre par la présentation des différents protagonistes : on découvrira notamment une célèbre journaliste (Tallulah Bankhead), un mécanicien engagé (John Hodiak ), un industriel (Henry Hull), une femme (Heather Angel) avec son bébé ou encore des membres de l’équipage, un marin blessé (William Bendix) et un opérateur radio noir (Canada Lee). Ils vont vite s’organiser et se répartir les rôles sur l’embarcation. Tout va être remis en cause quand l’Allemand (Walter Slezak) va être repêché. D’autant plus que celui-ci est le seul à savoir naviguer.

On ne s’ennuiera jamais dans ce petit espace où les péripéties vont se multiplier, et où la question centrale restera la question de la confiance que l’on peut accorder au soldat allemand.

C’est le traitement jugé trop positif de ce personnage qui créera la colère d’une partie de la critique de l’époque et le désaveu de John Steinbeck, l’un des coscénaristes. Mais l’intérêt de Hitchcock, que l’on ne pouvait pas accuser de sympathie nazie, est ailleurs : développer une intrigue à suspense avec des personnages forts qui composent un groupe hétéroclite devant absolument s’unir pour se donner une chance de s’en sortir.

Une prouesse de mise en scène qui débouche sur un film de guerre passionnant : tout Hitchcock en somme !