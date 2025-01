Companion - Drew Hancock - critique

Résumé : Josh et Iris semblent incarner le couple parfait. Mais lors d’un week-end entre amis qui vire au drame, un secret bien gardé fait tout basculer…

Critique : Voilà une rencontre idéale, un coup de foudre dit-on, entre une très jolie jeune femme et un non moins séduisant garçon, dans un supermarché, entre les oranges et les tomates. Sauf qu’en vérité, cette rencontre idyllique a été programmée d’autant qu’Iris n’a pas grand-chose à voir avec un humain de chair et d’os. Mais ce week-end prometteur dans une magnifique villa perdue dans la forêt avec des amis du couple va montrer que l’humanité n’est pas toujours rangée du côté de ceux que l’on imagine.

Copyright 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Companion est un film fantastique, qui flirte avec l’horreur, totalement ingénieux. Drew Hancock mélange habilement les frontières entre le mal et le bien, semant une confusion entre les différents protagonistes qui vont passer un week-end ensemble. Trois couples dont nos deux héros, Josh et Iris, deux hommes et un Russe aisé et son amante doivent cohabiter pour le meilleur (et donc le pire), sauf que dès les premières minutes du récit, les relations se gâtent et tournent au cauchemar. Pour une fois dans ce type de film d’horreur, on échappe à l’apparition d’un psychopathe démoniaque, sorti du fond de la forêt, assoiffé de tuer les jeunes réunis dans la demeure. Le mal s’immisce subtilement entre ces trois couples, chacun ayant en tête de satisfaire ses propres pulsions pécuniaires, sentimentales ou sexuelles.

La construction du scénario est absolument passionnante. Certes, il ne s’agit pas du film américain de l’année, mais personne ne peut rester indifférent à ce brouillage des lignes, où se mêlent les enjeux de l’Intelligence Artificielle et une dénonciation sans fard du consumérisme sexuel des femmes et des hommes, sous couvert de maltraitances conjugales. L’écriture du scénario est très ingénieuse, même si peu à peu, au fur et à mesure du récit, les évènements deviennent assez prévisibles. D’ailleurs, il faut que le spectateur soit attentif à la scène d’ouverture du long-métrage car tout est déjà dit de ce qui va se dérouler sur l’écran. Le mélange des amours hétérosexuelles et homosexuelles met à égalité le risque de manipulation dans le couple, et d’instrumentalisation de l’autre à ses propres fins de jouissance.

Copyright 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Maintenant, il ne faut pas attendre de cette fiction des sursauts de surprise et de terreur. L’enjeu véritable de cette œuvre ne se situe pas tant du côté de la peur qu’elle génère que de la réflexion qu’elle engage en matière de lutte contre les discriminations et les violences conjugales. En tous les cas, on est heureux de retrouver Jack Quaid dans un genre qui lui est assez éloigné, montrant la palette de rôles très composites qu’il est en capacité d’interpréter. En face de lui, on découvre l’actrice Sophie Thatcher dans un rôle qui lui va comme un gant, lui permettant de jouer sur sa plastique plutôt avantageuse et l’épaisseur qu’elle donne à son personnage.

Companion demeure un bon petit film d’horreur sans plus d’envergure que cela. Le spectacle est énergique, plaisant, rythmé, à un moment où les salles de cinéma semblent reprendre le chemin de la fréquentation. Voilà donc un récit qui saura satisfaire un large public allant des adolescents aux adultes, tout en soulevant de vraies questions sur la transformation à l’œuvre dans notre société avec l’émergence de l’Intelligence Artificielle et la solitude sentimentale qui ravage une part de la jeunesse d’aujourd’hui.