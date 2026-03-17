Dans ma bulle #697. La bande dessinée au ministère des Armées, rencontre avec Eve-Lise Blanc Deleuze.

Le 17 mars 2026
"La création de la « Mission cinéma » a été actée le 2 mai 2016. Depuis 2019, la Mission cinéma et industries créatives accompagne l’ensemble des professionnels des industries culturelles et créatives. Ses objectifs sont de générer les conditions d’un dialogue ouvert et constructif avec les professionnels du secteur, et promouvoir les projets liés aux thématiques militaires : longs-métrages, séries audiovisuelles, bandes dessinées, romans, contenus en réalité virtuelle, Esport, jeux vidéo".
Eve-Lise Blanc Deleuze, Chef de la Mission cinéma et industries créatives, nous présente ses différentes actions, et en particulier celles dirigées vers la bande dessinée.
Un échange mené par Fred Michel, enregistré à Paris en janvier 2026.
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