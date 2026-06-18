Dans ma bulle #750 .Les guerres d’Eisner, exposition à La Contemporaine, à Nanterre.

Le 18 juin 2026
"Will Eisner (1917–2005) est l’une des figures fondatrices de la bande dessinée moderne et l’un des grands pionniers du comics américain. Auteur, dessinateur, éditeur et théoricien, il a transformé le médium au XXe siècle par ses innovations narratives et son ambition artistique. Créateur du Spirit, initiateur du roman graphique avec Un pacte avec Dieu, il a contribué à faire reconnaître la bande dessinée comme une forme d’expression adulte, capable d’aborder l’histoire, la mémoire, la politique et l’intime.
L’exposition bilingue (français, anglais) aborde un pan essentiel mais souvent méconnu de son parcours : le rapport constant entre son œuvre et la guerre. Guerre vécue, observée ou transmise, guerre comme réalité matérielle, comme enjeu pédagogique, ainsi que comme combat moral".
Rencontre avec Didier Pasamonik, co-commissaire de l’exposition, au micro de Fred Michel.
Un échange enregistré à Nanterre, en juin 2026.
Galerie Photos
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