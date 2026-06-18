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Dans ma bulle #750 .Les guerres d’Eisner, exposition à La Contemporaine, à Nanterre.

Le 18 juin 2026

Galerie Photos

Will Eisner en uniforme, 1943. Portrait photographique de Will Eisner portant l’uniforme de l’armée américaine. Provenance : archives Will Eisner, Billy Ireland Cartoon Library & Museum, Ohio State University, États-Unis.
Affiches de Joe Dope, 1942-1945. Ordonance Department, armée américaine, programme de maintenance préventive. Signées Private Will Eisner ou Chief Warrant Officer Will Eisner
Bandes dessinées de Joe Dope dans Army Motors, 1944 et 1945
Affiche Newsmap, « Problèmes dans le Pacifique », édition industrielle, lundi 21 mai 1945, 297e semaine de la guerre, 179e semaine depuis l’entrée en guerre des États-Unis. Armée américaine, Department of War, Bureau of Public Relations, Industrial Services Division
Couvertures de PS Magazine, 1955–1956. Will Eisner a illustré et produit 227 numéros entre 1951 et 1971
« The Spirit », dans The Detroit News, couverture, dimanche 25 août 1940 © Will Eisner Studios, Inc.
Laure Ohnona - La Contemporaine
Laure Ohnona - La Contemporaine

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