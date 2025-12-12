Festival Musicalarue : la programmation 2026

Le 12 décembre 2025
90 groupes de musiques et d’arts de rue se retrouvent cet été à Luxey, petit village des Landes, pour un festival devenu incontournable pour la scène musicale française.
News : Du 31 juillet au 2 août, feu ! Chatterton, Jean-Louis Aubert, Gaël Faye, Héléna, Laurent Voulzy, UB40...on s’arrête là ? Non ! Ce ne sont pas moins de 90 groupes qui vont se produire sur les scènes de Luxey, dans les Landes. Et pour ajouter de la magie à la fête, des arts de rue, au milieu des pins, dans un espace protégé où la jauge est limité à 15 000 personnes.
- © Musicalarue
Ce festival au public familial organise sa 36ème édition, avec une programmation éclectique, riche en découvertes comme en émotions. Musicalarue, c’est une association qui programme aussi des artistes tout au long de l’année, prônant le vivre-ensemble et le partage dans la musique, loin des grandes scènes où les artistes se produisent habituellement.
Faisant la part belle aux artistes français, sa direction artistique se veut maîtrisée dans les choix de programmation : des artistes confirmés mais aussi de nouveaux talents, avec une scène qui se renouvelle ou qui confirme, pour le plus grand bonheur des festivaliers pendant trois jours.
La programmation n’est pas encore totalement dévoilée, mais attendue avec impatience !
