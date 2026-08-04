Semaine du 5 août 2026 : les sorties en salle

Des fleurs pour Tokyo de Yuiga Danzuka, présenté cette année à la Quinzaine des Cinéastes, est notre coup de cœur de la semaine.

News : Les nouveautés de la semaine du 5 août 2026 sont :

Longs métrages de fiction

© Nour Films

– Bombonera, de Syrine Boulanouar

– Cotton Queen, de Suzannah Mirghani

– Des fleurs pour Tokyo, de Yuiga Danzuka

– Les gendarmes, de François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard

– Girl, de Shu Qi

– Jour de chasse, de Annick Blanc

– Kyma, l’onde mystérieuse, de Romain Daudet-Jahan

– Les silences de Riyad, de Haifaa al-Mansour

Long métrage d’animation

– La Pat’ Patrouille : Le film mission Dino, de Cal Brunker

Concerts

– Ateez : Light The Way in cinemas, de Kim Ji-ae (6 août)

– Le concert d’été 2026 d’André Rieu : Viva Maastricht !, de André Rieu (8 août)

Reprises

– Antonia et ses filles, de Marleen Gorris (1995)

– Le Bon, la Brute et le Truand, de Sergio Leone (1968)

– Enamorada, de Emilio Fernández (1946)

– Venise, la lune et toi, de Dino Risi (1958)