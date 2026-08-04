Semaine du 5 août 2026 : les sorties en salle

Le 4 août 2026
Des fleurs pour Tokyo de Yuiga Danzuka, présenté cette année à la Quinzaine des Cinéastes, est notre coup de cœur de la semaine.
News : Les nouveautés de la semaine du 5 août 2026 sont :
Longs métrages de fiction
- © Nour Films
– Bombonera, de Syrine Boulanouar
– Cotton Queen, de Suzannah Mirghani
– Des fleurs pour Tokyo, de Yuiga Danzuka
– Les gendarmes, de François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard
– Girl, de Shu Qi
– Jour de chasse, de Annick Blanc
– Kyma, l’onde mystérieuse, de Romain Daudet-Jahan
– Les silences de Riyad, de Haifaa al-Mansour
Long métrage d’animation
– La Pat’ Patrouille : Le film mission Dino, de Cal Brunker
Concerts
– Ateez : Light The Way in cinemas, de Kim Ji-ae (6 août)
– Le concert d’été 2026 d’André Rieu : Viva Maastricht !, de André Rieu (8 août)
Reprises
– Antonia et ses filles, de Marleen Gorris (1995)
– Le Bon, la Brute et le Truand, de Sergio Leone (1968)
– Enamorada, de Emilio Fernández (1946)
– Venise, la lune et toi, de Dino Risi (1958)
Galerie photos
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