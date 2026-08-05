Festival du Film Francophone d’Angoulême : du 24 au 29 août 2026

Créé en 2008 par Marie-France Brière et Dominique Besnehard, le Festival du Film Francophone d’Angoulême, revient, comme tous les ans, clôturer l’été angoumoisin, pour le plus grand bonheur des cinéphiles et des spectateurs simplement heureux de participer à cette fête cinématographique.

News : La 19e édition du Festival s’avère prometteuse. Le Cambodge, pays francophone invité, propose la découverte de neuf films de son patrimoine cinématographique, parmi lesquels quatre réalisés par l’emblématique Rithy Panh : Les gens de la rizière, Un soir après la guerre, Un barrage contre le Pacifique et Rendez-vous avec Pol Pot. Mais cette année, c’est vers une actrice particulièrement aimée du public et fidèle au Festival que se tourneront les regards. Un hommage sera rendu à Nathalie Baye, décédée le 17 avril dernier. Onze films auxquels elle a participé seront projetés, plusieurs expositions lui seront consacrées et une place portant son nom sera inaugurée.

Copyright Avenue B Isabelle huppert et Sandrine Kiberlain - Ni vue, ni connue de Marc Fitoussi

Mais le FFFA offre surtout l’occasion de venir à la rencontre de films français programmés dans les prochains mois. Une trentaine d’avant-premières sont prévues, parmi lesquelles L’affaire Marie-Claire de Lauriane Escaffre et Yvo Muller, Histoires de la nuit de Léa Mysius, Changer l’eau des fleurs de Jean-Pierre Jeunet, Les héros du Louvre d’Élie Chouraqui, Mon fils Président de Mathias Mlekuz qui avec À bicyclette !, film hommage à son fils disparu, avait reçu trois Valois en 2024. Ni vue, ni connue de Marc Fitoussi, avec Isabelle Huppert et Sandrine Kiberlain, marquera l’ouverture le 24 août à 20h30, tandis que le 29 août Dix pour cent d’Émilie Noblet, tiré de la célèbre série télévisée, signera le terme de ces six jours de réjouissances artistiques.

Par ailleurs, on retrouvera les sections habituelles. Les bijoux de famille, Les flamboyants, Les premiers rendez-vous, Nouveaux Regards. La séance au théâtre sera l’occasion de découvrir Lumière de Thierry Frémaux. Docs et cinéma proposera, entre autres, le documentaire Brigitte Bardot, l’insoumise de Mireille Dumas. La section Hors circuit rendra hommage à Jean Marboeuf, réalisateur emblématiques des années 1970 à 1990, avec la projection de trois de ces longs métrages :Vaudeville, Pétain et Coup de sang. Les deux délégués généraux ont choisi leurs Coups de cœur. La vie extraordinaire de Robert Charlebois de Louis-Philippe Emo pour Marie-France Brière et Instinct de famille de Maurice Hermet pour Dominique Besnehard.

Tables rondes et classes de maître sont également prévues. Franck Dubosc se livrera au jeu de l’interview le 28 août à 16h30 au Franquin, tandis que le 27 août à 15h au Nil, il sera question de l’exception culturelle, cette invention française.

Enfin, le jury, présidé par Franck Dubosc, entouré des actrices et acteurs Marie-Christine Barrault, Julien de Saint Jean, Déborah Lukumuena, Rose-Marie Perreault, de la journaliste Charlotte Lipinska, de l’autrice- compositrice-interprète Marine Delplace, du réalisateur Jean-Paul Salomé et de l’écrivain Antoine Wauters, devra attribuer les Valois aux dix films de la compétition :

Ben’imana (Rwanda /France) de Marie Clémentine Dusabejambo

Ce qui nous mène à toi (France) de Khalil Cherti

Congo Boy (République centrafricaine) de Rafiki Fariala

Les filles d’Abraham (France) d’Hanaël El Yousfi

La frappe (France) de Julien Gaspar-Oliveri

Les princes (France) d’Antoine Giorgini

Rédemptions (Québec) de Luc Picard

Sanguine (France/Belgique) de Marion le Coroller

Si tu penses bien (France) de Géraldine Nakache

Voilà, c’est fini (France) de Gustave Kervern

Les réservations pour tous ces événements sont d’ores et déjà ouvertes sur :

www.filmfrancophone.fr