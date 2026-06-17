Dans ma bulle #748. Rencontre avec Sophie Mille pour la 30e édition des Rendez-vous de la BD d’Amiens

Le 17 juin 2026
- Dessinateurs : Emil Ferris, Hiro Mashima
- Série : LUCKY LUKE
- Festival : Rendez-Vous de la BD d’Amiens 2026
Sophie Mille, directrice des Rendez-Vous de la BD d’Amiens dévoile au micro de Fred Michel, les temps forts et les nouveautés de cette 29e édition qui se déroulera les trois premiers week-ends, du 6 au 21 juin 2026.
Une 29e édition qui accueillera cette année deux invités d’honneur : Emil Ferris et Hiro Mashima.
Les Rendez-vous de la BD d’Amiens ce sont également près de 130 autrices et auteurs présent-es, des expositions : Emil Ferris, Hiro Mashima avec Fairy tail, Lucky Luke, Mickey et ses amis, Pénélope Bagieu, Molang, Le buveur d’encre... sans oublier les rencontres, dédicace et les actions pédagogiques tout au long de l’année.
Un échange enregistré, par Fred Michel à Amiens, en juin 2026.
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