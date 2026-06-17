Dans ma bulle #743. David Sala s’empare du mythe de Frankenstein.

"Si David Sala a choisi ce roman parmi tout ce que compte de chefs-d’œuvre la littérature, c’est qu’il y trouve une résonance particulière avec des thématiques qui lui sont chères : l’acceptation de la différence, la peur de l’inconnu, les violences faites aux minorités, la vindicte populaire... autant de sujets déjà abordés dans ses précédents albums, qu’il met ici en exergue pour faire de ce Frankenstein son album sans doute le plus personnel".

Rencontre avec David Sala, au micro de Fred Michel.

Une discussion enregistrée en avril 2026 à Paris.