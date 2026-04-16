Dans ma bulle #721. Frans Masereel, entre révolte et rêverie, au musée de l’image d’Epinal.

"De son vivant internationalement célébré, le Belge Frans Masereel (1889-1972) doit aujourd’hui être redécouvert. Son art est multiple, l’homme étant un humaniste engagé dans les luttes de son temps, la recherche d’un art de combat et la représentation d’un monde à pacifier. Il est depuis toujours reconnu pour ses gravures sur bois, indépendantes ou illustrant de nombreux livres, tels ceux de ses amis Stefan Zweigou Romain Rolland. La réédition régulière de quelques-unes de ses histoires en images sans paroles – il est le créateur du roman graphique sans texte dès 1918 – a contribué à ne pas totalement l’oublier.

Cette exposition qui nous donne également l’occasion de découvrir d’autres facettes de l’artiste qui a également dessiné, peint, travaillé pour la presse et l’édition, pour les arts décoratifs".

Rencontre avec Christelle Rochette, directrice du musée de l’image d’Epinal et Samuel Dégardin, commissaire de l’exposition.

Un échange mené par Fred Michel et enregistré en février 2026 à Epinal.