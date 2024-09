Emmanuelle - Audrey Diwan - critique

Résumé : Emmanuelle est en quête d’un plaisir perdu. Elle s’envole seule à Hong Kong, pour un voyage professionnel. Dans cette ville-monde sensuelle, elle multiplie les expériences et fait la rencontre de Kei, un homme qui ne cesse de lui échapper.

Critique : Produit par Pathé, l’Emmanuelle d’Audrey Diwan a été vendu comme une relecture féministe du film éponyme érotique à succès de Just Jaeckin (1974), auquel succédèrent plusieurs suites de plus en plus nanardesques, aux dires des spécialistes. On se doutait que la cinéaste du percutant L’événement, d’après le roman d’Annie Ernaux, ne risquait pas de livrer une énième mouture de produit érotique à la fois chic et vulgaire, du genre Cinquante nuances de Grey. De surcroît, l’une des autres coscénaristes étant Rebecca Zlotowski, réalisatrice du touchant Les enfants des autres, un autre gage de crédibilité cinématographique était garanti : Emmanuelle 2024 ne serait pas seulement un film déconstruisant le pseudo-mythe initié par Sylvia Kristel : il échapperait à la roublardise thématique et à la laideur visuelle commises par Greta Gerwig avec Barbie ou Yórgos Lánthimos pour Pauvres créatures.

Noémie Merlant © 2024 CHANTELOUVE – RECTANGLE PRODUCTIONS – GOODFELLAS – PATHÉ FILMS ® & Emmanuelle Estate Inc. – Manuel Moutier. Tous droits réservés.

Et pourtant, et c’est ce qui frappe d’emblée à la vision du long métrage d’Audrey Diwan, le récit ne semble comporter aucune trace d’intention féministe, hormis le fait que la protagoniste (interprétée avec classe par Noémie Merlant) se montre déterminée et indépendante, aussi bien dans sa vie professionnelle (elle est cadre supérieure pour une société spécialisée dans l’audit en qualité) que personnelle : Emmanuelle profite de son séjour dans un hôtel hongkongais qu’elle doit évaluer pour tenter d’assumer certains de ses désirs. Mais elle se heurte soit à des imprévus, soit à l’indifférence des hommes qu’elle côtoie, à l’instar de cet énigmatique Kei (Will Sharpe), dont les échappées nocturnes sous la pluie l’intriguent. Emmanuelle est avant tout une femme fragile et aussi tourmentée que la Deneuve du Belle de jour de Buñuel. Elle n’aura pas d’échanges charnels, à l’exception d’un rapport furtif dans un avion et d’une relation « par procuration » avec Kei.

Noémie Merlant, Will Sharpe © 2024 CHANTELOUVE – RECTANGLE PRODUCTIONS – GOODFELLAS – PATHÉ FILMS ® & Emmanuelle Estate Inc. – Manuel Moutier. Tous droits réservés.

Le film vaut pour son ambiance équivoque et l’ambiguïté ce ses personnages, à l’image de la manager de l’hôtel, campée par une Noemie Watts charismatique, à peine ternie par le verdict des années passées depuis Mulholland Drive. La sublime photo de Laurent Tangy est une plus-value indéniable pour les séquences nocturnes, surtout pour l’échappée finale qui voit Emmanuelle tenter de chercher Kei dans un tripot clandestin. Et pourtant, si sa démarche arty comporte peu de tics et s’avère séduisante, Emmanuelle n’échappe pas toujours à la vacuité d’un certain cinéma d’auteur international. Et risque de ne toucher aucune de ses cibles potentielles. Ni les tenants d’un cinéma militant de l’ère #MeToo, ni les cinéphiles en quête de réelle exigence esthétique ou narrative, ni le spectateur lamda attiré par la publicité misant sur le potentiel sensuel de l’œuvre ne risquent d’être pleinement satisfaits. Mais s’il n’est pas le film de l’année, le long métrage d’Audrey Diwan n’en demeure pas moins respectable dans son projet et sa réalisation.