Fatherland - Pawel Pawlikowski - Fiche film

Le 24 avril 2026
- Réalisateur : Pawel Pawlikowski
- Acteurs : August Diehl, Sandra Hüller, Devid Striesow , Hanns Zischler, Anna Madeley, Theo Trebs
- Genre : Drame, Historique, Noir et blanc
- Nationalité : Britannique, Français, Allemand, Polonais, Italien
- Distributeur : Pathé Distribution
- Festival : Festival de Cannes 2026
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– Festival de Cannes 2026 : Sélection officielle, En compétition
Résumé : En 1949, Thomas Mann, lauréat du prix Nobel de littérature, retourne pour la première fois en Allemagne depuis la fin de la guerre, accompagné de sa fille Erika, actrice, écrivain et pilote de rallye. Au volant d’une Buick noire, ils entreprennent un voyage éprouvant dans un pays qu’ils ont fui, seize ans plus tôt, lors de la prise de pouvoir du parti nazi. De Francfort, sous domination américaine, jusqu’à Weimar, contrôlée par les Soviétiques, père et fille traversent une Allemagne en ruines, coupée en deux par la guerre froide.
- © 2026 Festival de Cannes
- © 2026 Pathé Films. Tous droits réservés.
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