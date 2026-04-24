Cannes 2026 : Pawel Pawlikowski en compétition officielle

Résumé : En 1949, Thomas Mann, lauréat du prix Nobel de littérature, retourne pour la première fois en Allemagne depuis la fin de la guerre, accompagné de sa fille Erika, actrice, écrivain et pilote de rallye. Au volant d’une Buick noire, ils entreprennent un voyage éprouvant dans un pays qu’ils ont fui, seize ans plus tôt, lors de la prise de pouvoir du parti nazi. De Francfort, sous domination américaine, jusqu’à Weimar, contrôlée par les Soviétiques, père et fille traversent une Allemagne en ruines, coupée en deux par la guerre froide.

© 2026 Festival de Cannes

– Scénario : Paweł Pawlikowski, Hendrik Handloegten

– Distributeur : Pathé

– Principaux acteurs : Hanns Zischler, Sandra Hüller, August Diehl, Anna Madeley, Devid Striesow, Theo Trebs

© 2026 Pathé Films. Tous droits réservés.

Le réalisateur polonais Paweł Pawlikowski poursuit son exploration des transformations morales profondes dans l’Europe d’après-guerre, via les thèmes de l’identité et de la culpabilité, en lien avec les sentiments familiaux et amoureux. Dans le rôle de la fille de Thomas Mann, on retrouve l’actrice allemande Sandra Hüller qui avait triomphé à Cannes avec Toni Erdmann et Anatomie d’une chute. Après avoir passé sa jeunesse dans divers pays européens, Pawel Pawlikowski travaille comme documentariste pour la télévision anglaise, avant de réaliser un premier long métrage de fiction pour le cinéma, The Stringer, en 1998. Après trois autres films dont My Summer of Love (2004), touchant drame adolescent interprété par Emily Blunt, le cinéaste connaît un grand succès critique avec Ida (2013), récit poignant et sobre d’une jeune orpheline éduquée dans couvent, qui part à la rencontre de sa tante et découvre un terrible secret. L’œuvre est couverte de récompenses dont l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. Après cela, les avis ont été plus partagés sur Cold War (2018), histoire d’un amour impossible entre un musicien et une chanteuse, entre la Pologne stalinienne et la France des années 50. Certains y ont décelé un bel objet sensoriel au romanesque épuré, quand d’autres ont regretté la « description figée d’une relation de couple houleuse » (Julien Dugois). Le film n’en décroche pas moins le Prix de la mise en scène à Cannes. Pour ces deux derniers longs métrages, le cinéaste a recours à une superbe photo en noir et blanc due au chef opérateur Lukasz Zal. Depuis, Pawlikowski n’a réalisé qu’un court métrage, Muse, en 2025.

Pawel Pawlikowski à Cannes

2018 : Cold War, Prix de la mise en scène

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