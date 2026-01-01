Gourou - Yann Gozlan - critique

Résumé : Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s’engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire...

Critique : Dans Dalloway, son film précédent, Yann Gozlan s’attaquait déjà à un sujet de pleine actualité à savoir l’intelligence artificielle. Cette fois, le réalisateur de Boîte noire s’engage sur le terrain inquiétant du coaching et, dans une moindre mesure, du métier d’influenceur, dont on sait qu’ils ne sont entourés d’aucune garantie éthique et qualifiante. En l’occurrence, Matt, formé aux méthodes pas très orthodoxes d’un grand manitou américain des foules, assisté d’une équipe aussi servile qu’amoureuse, remplit chaque soir des salles entières où chacun est en attente d’une étincelle de sens et de vie. Mais le jeune coach est très vite rattrapé par ses propres limites, entraînant le récit dans une descente aux enfers absolument époustouflante.

Gourou offre avant toute chose un rôle magistral à Pierre Niney. L’interprète du Comte de Monte-Cristo se drape dans la peau de son personnage qui déroule une série de comportements e traits de personnalité d’une confondante complexité. Jusqu’à la dernière scène stupéfiante de tension, le spectateur est incapable de définir ce Matt qui évolue entre la figure christique et le pire des manipulateurs. De temps en temps, l’émotion surgit, comme un dernier réflexe, avant l’arriver d’une forme de barbarie à la limite de la paranoïa. Même les proches du protagoniste semblent à chaque fois surpris par ses comportements imprévisibles qui peuvent le mener au pire comme au meilleur, rendant le personnage absolument indéchiffrable.

Gourou s’affirme comme un excellent thriller psychologique. La tension est permanente. Le scénario ne perd pas de temps dans les discussions sans fin. Au contraire, et ce dès l’ouverture, le spectateur est emporté dans le vacillement d’un personnage auquel rien ne résiste. La convocation au Sénat remet soudain du cadre et de l’éthique dans une pratique qui interroge, plongeant alors le héros dans un irrésistible mouvement de perte et de folie. D’ailleurs, le récit cultive brillamment l’ambiguïté d’un être humain qui se nourrit du désarroi des autres avec une certaine perversion, tout en se fragilisant et succombant à une forme de victimisation.

Yann Gozlan cultive le goût de la démesure dans cette fiction qui se déploie dans une succession de décors somptueux et spectacles grisants. Pour autant, on perçoit que la mise en scène est très précise. Les prises de vue, la photographie et le montage constituent un exercice de cinéma qui apporte au récit une dimension aérienne. On avait été impressionné par les décors dans Dalloway. Le réalisateur gravit une marche supplémentaire dans la maîtrise des images qui glacent autant qu’elles envoutent le spectateur avide de toujours plus d’effets et d’impressions. Pierre Niney constitue d’ailleurs un monument à lui tout seul dans cette chute psychologique qui a moins à voir avec un récit social qu’une macabre balade dans le meilleur et pire de l’humanité.

Gourou ne devrait pas peiner pas à remplir les salles de cinéma. Le film apportera aux plus jeunes des spectateurs une approche critique sur une société qui se morfond dans le culte de l’image et de la possession matérielle. Voilà du cinéma exaltant et brillant qui ravira le plus grand nombre.