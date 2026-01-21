Hamnet - Chloé Zhao - critique

Résumé : Angleterre, 1580. Un professeur de latin fauché fait la connaissance d’Agnes, jeune femme à l’esprit libre. Fascinés l’un par l’autre, ils entament une liaison fougueuse avant de se marier et d’avoir trois enfants. Tandis que Will tente sa chance comme dramaturge à Londres, Agnes assume seule les tâches domestiques. Lorsqu’un drame se produit, le couple, autrefois profondément uni, vacille. Mais c’est de leur épreuve commune que naîtra l’inspiration d’un chef-d’œuvre universel.

Critique : Tout le monde connaît Shakespeare et sa célèbre pièce de théâtre Hamlet. Sans doute les spectateurs connaissent-ils moins le drame qui a amené le dramaturge à écrire et mettre en scène sa plus grande œuvre. Sauf si la corrélation entre le terrible évènement familial qui traverse le récit est issue de l’imagination de la romancière Maggie O’Farrell qui a coécrit le film avec Chloé Zhao.

La jeune réalisatrice chinoise a été consacrée par son exceptionnel Nomadland à la suite de quoi l’industrie américaine lui a offert des moyens considérables pour réaliser un film de super héros Les Éternels. Ici, les moyens ne manquent pas non plus, même si l’ambition de Chloé Zhao est plus mesurée. Elle met en scène pendant plus de deux heures un récit champêtre et larmoyant où la littérature côtoie le désir d’émancipation d’une mère, accablée par le deuil. Hamnet emprunte son titre à l’un des deux jumeaux du couple parental formé par William et Agnes. Tous les deux habitent Stanford jusqu’à ce que le théâtre appelle William à Londres et de fait l’éloigne peu à peu des heures tragiques que subit sa famille.

Hamnet n’a rien du ratage absolu, mais est loin du chef d’œuvre. La réalisatrice en fait beaucoup dans le drame, les larmes, et le romantisme, au point de saturer son spectateur. Certes, perdre un enfant demeure un drame majeur dans la vie d’un couple. Mais la cinéaste n’avait pas besoin d’en rajouter dans les excès lacrymaux et de mêler à son récit de vagues références fantastiques et spirituelles. Heureusement, Hamnet se termine par une fin très belle, très juste, où l’on oublie les simagrées émotionnelles dont le long-métrage use et abuse. La fiction a l’avantage de montrer combien le théâtre était un art populaire. Les publics riches sont certes séparés du peuple qui s’entasse devant la scène, mais chacun, quelle que soit sa classe sociale, se laisse emporter dans ces comédies ou ces tragédies qui revisitent sa propre réalité. Et si aujourd’hui les textes de Shakespeare semblent difficilement abordables pour des lecteurs peu lettrés, la réalisatrice rappelle à juste titre que son théâtre constituait un loisir ouvert au plus grand nombre.

Hamnet et un film conçu pour obtenir des Oscars. Tout est réuni pour séduire le public et les votants de l’Académie, au point que Chloé Zhao ne se refuse aucune mièvrerie. L’ambiance champêtre et féérique contraste avec l’univers de Nomadland, faisant penser à un conte à la George Sand où le romantisme habité de relents naturels constitue le fil conducteur de la narration. Il est impossible de ne pas succomber à l’ennui, auquel s’ajoute le jeu de Jessie Buckley qui interprète Agnes, qui passe son temps à hurler, sangloter ou se débattre contre le destin.

Hamnet n’aura pas été le film évènement tant attendu. On comprend l’intérêt du public adepte de romanesque pour ce type d’œuvre qui touche droit les émotions du spectateur. Mais, à l’instar de nombreux films comiques qui peinent à faire rire, le tragique ne parvient pas à tenir en haleine pendant plus de deux heures. On l’a dit, la fin sauve totalement le long-métrage qui ne parvient pas à rendre crédible la figure de Shakespeare. Cette machine à Oscars pourrait exploser le box-office, mais il est peu probable que le film laisse dans l’histoire du cinéma une marque indélébile.