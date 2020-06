Harry, un ami qui vous veut du bien - Dominik Moll - critique

Résumé : {{L’argument :}} Michel, sa femme Claire, et leurs trois filles sont sur la route des vacances quand ils s’arrêtent pour faire une pause dans une station service. Là, Michel est reconnu par Harry, un vieil ami du lycée qui a gardé en mémoire un poème écrit par Michel dans le journal de l’école. Harry finit par s’inviter dans la maison de Michel accompagné de Prune, sa compagne. Mais le comportement de Harry est de plus en plus étrange...

Critique : Écrite par Gilles Marchand et Dominik Moll, cette comédie de mœurs qui dévie en milieu de récit vers le polar horrifique est d’abord un modèle de scénario. Retenant la leçon hitchcockienne, les auteurs décrivent des personnages ordinaires subitement dépassés par des circonstances étranges. Rien de plus banale en effet que l’existence de Michel (Laurent Lucas) et Claire (Mathilde Seigner), couple de trentenaires issus de la classe moyenne, prenant la route des vacances dans une voiture sans air conditionné, flanqués de trois fillettes ravissantes mais capricieuses, et contrariés par les travaux interminables et coûteux d’une maison de campagne. Il ne manque ni le démarreur qui tombe en panne, ni la gamine sous antibiotique après une double otite, ni la surprise de la salle de bain rénovée en rose fushia par des parents bienveillants, mais envahissants (Dominique Rozan et Liliane Rovère). À cette vie étriquée, mais somme toute sans histoires et pour tout dire « normale », les auteurs opposent le couple insolite et aisé formé par le volubile et extraverti Harry (Sergi Lopez) et sa fiancée taciturne et sensuelle (Sophie Guillemin). L’amitié soudaine que Harry éprouve pour Michel et son insistance à vouloir lui faire suivre une carrière d’écrivain est le premier indice d’un malaise. Harry s’incruste tel Tartuffe chez Orgon, mais il ne saurait être un intégriste de l’art littéraire, compte tenu de la médiocrité des écrits de jeunesse de Michel qu’il semble tant louer.

Est-ce alors une attirance homosexuelle, et Harry serait-il un ange (ou démon) pasolinien, au même titre que Terence Stamp dans Théorème ? Si la réponse est donnée dans la seconde partie du film, jamais Dominik Moll ne cède aux sirènes de l’explication psychologique et de la vraisemblance, le mystère de Harry et de ses intentions n’étant pas entièrement levé. Il y a dans cette œuvre un art de la suggestion, voire un ton lynchien qui évitent la surenchère et la grandiloquence, à l’image du passage qui voit Harry rechercher le téléphone du frère (Michel Fau). Si le montage de Yannick Kergoat n’est pas pour rien dans le sentiment d’oppression ambiante, on appréciera aussi une partition musicale n’hésitant pas à créer un décalage, à l’instar de la chanson Ramona interprétée par Dolores del Rio, écho à la Paloma de Mortelle randonnée, autre polar d’ambiance. Harry, un ami qui vous veut du bien fut le deuxième triomphateur des César 2001, après Le goût des autres. Dominik Moll dama le pion à Agnès Jaoui pour le César du meilleur réalisateur. Dans la catégorie du meilleur acteur, Jean-Pierre Bacri dut s’incliner devant Sergi Lopez, dont la composition de faux ami jovial et machiavélique est mémorable.