Infidèle - Adrian Lyne - critique

– Durée : 2h05mn

Résumé : Edward et Constance Sumner habitent dans la périphérie de New York une vaste demeure qui sent bon l’ordre et la sérénité. Ce lieu est à l’image de leur couple, si harmonieux qu’on pourrait le croire à l’abri de toute surprise. Un jour, à New York, un vent violent pousse littéralement Connie dans les bras d’un jeune étranger, Paul Martel, négociant en livres rares. Un appel téléphonique de celui-ci, un rendez-vous obtenu à l’arraché sèment en elle la confusion.

Critique : Après Neuf semaines et demie, Liaison fatale ou encore Lolita, Adrian Lyne continue d’explorer les histoires de couple et nous livre ici Infidèle, remake du film de Claude Chabrol La femme infidèle (1968). Était-ce bien indispensable ? Une vie calme dans la banlieue de New York, si calme qu’elle semble à l’abandon. Des images se succèdent d’un paysage serein, d’objets du quotidien qu’un moment on a délaissés. Edward (Richard Gere), son épouse Constance (Diane Lane) et leur fils Charlie (Erik Per Sullivan) forment une famille unie, comme il en est tant. Pas un nuage à l’horizon, ciel dégagé. Pourtant, la tempête menace, au propre comme au figuré. Cette tempête, elle emporte Connie vers une vie nouvelle et la jette sur le béton new-yorkais, lui laissant aux genoux, pour les premières minutes du film, des stigmates de mauvais augure qui ne disparaîtront que pour resurgir plus tard, sur le visage de son amant. L’amant. Français, comme il se doit, il est le pendant sexué de cette tempête dévastatrice qui a fondu sur la ville, effacé les repères et révélé en filigrane les atouts physiques incontestables de Diane Lane. Le tourbillon Paul Martel (Olivier Martinez), quant à lui, va fondre sur Connie, lui faire oublier sa famille et, amant, se substituer à un mari trop sage (si sage qu’on finit presque par en oublier qu’il s’agit de Richard Gere !) Quand le fils de Connie joue avec ses jeux électroniques, Richard Gere avec sa caméra dernier cri, lui rêve devant des piles de livres anciens. À défaut d’évasion culturelle, il mettra à la disposition de celle qui, très vite, succombe à son charme latin, son lit, son corps, sa jeunesse... pourquoi pas ? On imagine aisément qu’une femme se contente de ces (r)apports succincts. Le physique d’Olivier Martinez, sorte de Gere des temps nouveaux, y est une invitation. Amant rêvé, il est aussi un fantasme que balaie la dernière scène du film et les mercis que lui adresse, à travers les vitres rassurantes d’un cab new-yorkais, cette femme qui aurait pu/dû ne pas sombrer. Pour Adrian Lyne, l’adultère sert ici de révélateur, il tente de mettre en lumière les faces cachées des êtres, ces recoins que dévoilent parfois les tragédies de la vie. L’originalité du scénario tient essentiellement à la seconde partie du film. Quand la tragédie semble jouée, le couple Lane/Gere rebondit et tente de se retrouver, au travers d’une complicité non préméditée mais finalement assumée, au nom de l’amour. Tant pis pour le bellâtre sur le toit, il en aura fait les frais. N’oubliez pas vos mouchoirs... si vous n’avez pas de larmes à sécher : celles des acteurs roulent souvent sur la joue comme des boules de bowling et les violons sont parfois si tristes qu’on s’y laisserait presque prendre.

