Invictus - la critique

Résumé : En 1994, l’élection de Nelson Mandela consacre la fin de l’apartheid, mais l’Afrique du Sud reste une nation profondément divisée sur le plan racial et économique. Pour unifier le pays et donner à chaque citoyen un motif de fierté, Mandela mise sur le sport, et fait cause commune avec le capitaine de la modeste équipe de rugby sud-africaine. Leur pari est de se présenter au championnat du monde 1995...

Critique : Surprenant Clint Eastwood. Déjouant tous les pièges de l’hagiographie consensuelle, ce portrait des premiers mois de présidence de Nelson Mandela s’inscrit dans la continuité de sa filmographie. Sur le plan stylistique, on retrouve cette épure filmique, au croisement du classicisme d’un John Ford et du minimalisme d’un Robert Altman. En attestent ces séquences intimistes montrant Mandela en présence de sa secrétaire, ou celles filmant François, le capitaine, au sein de son cercle familial. À l’instar du Frears de The queen, Eastwood parvient à dépasser le sens de l’anecdote avec personnages célèbres pour se hisser au stade de l’universel, avec un sens des dialogues et de l’unité d’action digne des plus grandes tragédies. Sur le plan thématique, on retrouvera une réflexion pertinente sur l’inutilité de la vengeance, qui fut déjà celle en filigrane dans Mystic River, ainsi qu’un plaidoyer sur la tolérance culturelle et le système des valeurs démocratique : à l’instar de Lettres d’Iwo Jima, Clint Eastwood parvient à s’immiscer dans un pays qui n’est pas le sien (après le Japon, l’Afrique du Sud) pour mettre en exergue des principes républicains fondamentaux, avec ce sens de l’humanisme qui n’appartient qu’aux grands artistes, loin du populisme et de l’opportunisme des politiques adeptes de l’ « identité nationale ». Conteur hors pair, Eastwood maîtrise également les scènes d’action pure, comme les matchs de rugby filmés avec une rigueur et une efficacité certaines. Signalons enfin la composition des deux comédiens. Morgan Freeman, acteur fétiche du cinéaste, trouve son meilleur rôle, loin de la mièvrerie de Miss Daisy et son chauffeur (produit antiraciste à Oscar) ; et si Matt Damon a quelque peu dépassé l’âge du rôle, il apporte à sa composition de sportif un professionnalisme comparable à celui d’un Newman ou d’un De Niro. En dépit d’une certaine grandiloquence (avec ralentis...) dans la dernière bobine, voici donc une œuvre de haut niveau qui devrait ravir tous les publics.