Islander T.1 - Caryl Férey, Corentin Rouge - la chronique bd

Résumé : À la suite de catastrophes, de nombreux Européens se retrouvent au Havre en vue de rejoindre l’Écosse, rare pays accueillant encore des migrants. Les personnes disposant des papiers nécessaires peuvent passer les zones grillagées et monter sur le bateau devant les conduire sur la terre tant espérée. Un éminent scientifique doit être du voyage, son but étant de rejoindre l’Islande. Liam, jeune migrant sans papier, cherche à embarquer ; déterminé, il a un sens de la débrouille et du culot bien aiguisés.

Caryl Férey - Corentin Rouge / Glénat

Critique : Après Sangoma (2021), Caryl Férey et Corentin Rouge s’associent à nouveau, cette fois pour une création originale. Ce premier tome d’une trilogie mitige. L’idée - voire l’objectif ? - fonctionne bien : en montrant l’exil massif des Européens en vue de survivre ou d’avoir une vie meilleure, les deux auteurs opèrent un retournement de point de vue qui permet de poser et de regarder différemment la question des migrations et des migrants. Les cheminements, destinées, discussions et réflexions sont ainsi judicieux et intéressants.

En revanche, le parti pris formel d’un récit assez conventionnel peut gêner. Certaines situations semblent prévisibles (le camp de réfugiés, sa structuration et ce qui s’y déroule, le rêve agité de Liam manifestement pris de remords suite au vol du passeport de Francesca…) et/ou tenant de la ficelle narrative (les malaises ou morts de personnages porteurs de solutions). Il en va de même de rapports entre personnages (Érika et Jon), de dialogues et de cadrages (l’effet de zoom sur Francesca restant à quais suite au vol de son passeport). Tout cela fait de ce premier opus une mécanique trop bien huilée.

Au final, il est possible d’être embarqué par la thématique comme par la construction du récit, tout en étant quelque peu refroidi par les éléments convenus. Mais, à l’issue de ces cent soixante pages, tout reste ouvert et les deux prochains tomes peuvent encore apporter des éléments inattendus et, peut-être, renverser la vapeur.

