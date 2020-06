Juste la Fin du Monde - Xavier Dolan - critique

Résumé : Adapté de la pièce de théâtre éponyme de Jean-Luc Lagarce, le film raconte l’après-midi en famille d’un jeune auteur qui, après 12 ans d’absence, retourne dans son village natal afin d’annoncer aux siens sa mort prochaine.

Copyright Sons of Manual, MK2 Productions, Téléfilm Canada

Critique : Peut-être n’a-t-il jamais été aussi simple de détester un film de Xavier Dolan qu’avec Juste la Fin du Monde. Cette particularité, elle s’explique sans doute du fait que toutes les marottes du cinéaste canadien ressortent cette fois encore plus extrapolées, jusqu’à toucher du doigt la parodie. Plus maniérée et empruntée que jamais, la mise en scène se veut toute entière un écrin dédié aux sentiments dans leur plus pur dépouillement. Il serait facile d’en condamner la teneur, de reprocher au réalisateur sa tendance très choux à la crème à superposer le glamour des acteurs au kitsch arty des décors et des costumes, les morceaux de musique tonitruants à un étalonnage électro-pop branchouille. Mais le système de Xavier Dolan, une fois passé le barrage de cette esthétique aux faux airs de publicité, recèle bien plus que ne le suggèrent ces seules apparences. Le décalage constant et obsessionnel du cinéaste participe d’un métalangage dense et sophistiqué. Entendre : la forme a priori consensuelle, le pathos fictionnel, etc., tout ça n’enlèvent rien aux étourdissements émotionnels qui avaient trouvé leur point d’incandescence avec Mommy. Avec Juste après la Fin du Monde, le huis-clos apporte une sensibilité supplémentaire à l’édifice. D’abord prisonnier dans l’habitacle de l’avion, Louis - Gaspard Ulliel, débordant d’émotions mais tout en intériorité - troque sa geôle pour une cellule plus animée : la maison de sa mère qu’il n’a plus croisée depuis 12 ans. Sa présence presque irréelle, imposante même dans la pudeur la plus mutique, amène Dolan à adopter une lumière en clair-obscur. Presque invisible dans l’obscurité de l’avion l’amenant vers son village natal, Louis n’apercevra jamais l’enfant jouant à lui masquer les yeux - allégorie d’une jeunesse perdue. Il y a peut-être là quelque chose d’un Orphée sortant des Enfers.

Copyright Sons of Manual, MK2 Productions, Téléfilm Canada

Le découpage choisi pour mettre en scène son arrivée dans le vestibule de la maison familiale est un modèle du genre. L’étalonnage petit à petit s’assombrit pour basculer vers des tonalités plus froides et mélancoliques, comme si la mort prochaine de Louis dans une veine toute poétique contaminait l’environnement alentour. Plutôt qu’un plan d’ensemble enserrant tous les protagonistes en présence, Xavier Dolan opte au contraire pour une fragmentation. Tout juste réunie, la famille n’a pourtant jamais été aussi morcelée. Des plans fixes viennent un à un étreindre les visages en gros plan de la mère, de la sœur, du frère et de sa compagne, à mesure qu’évolue le dialogue. L’axe de caméra n’est pas toujours exactement le même - surtout pour Louis, toujours filmé en plongée, et comme happé par le ciel - et une rythmique psychologique s’amorce. A l’instar de toute la suite du film de Dolan, les mots prononcés ne signifient rien ou presque, de même que les phrases restent toujours en suspens. C’est précisément cet état vaporeux où tous les non-dits pourraient voler en éclat en une catharsis spectaculaire d’une seconde à l’autre qui fait de Juste la Fin du Monde un film à part. Un film où ce ne serait plus aux mots de faire sens, mais au silence. L’absence trop longue du fils, le père défunt, la relation très Caïn/Abel de la fratrie Louis-Antoine, l’éternelle rebelle-attitude de Suzanne faute de repère paternel... les thématiques adaptées par Dolan à partir de la pièce de Jean-Luc Lagarce trouvent ici pour la plupart l’enveloppe idéale. Et même si la faconde intello-pop du canadien n’est plus une surprise, son choix de musique (Blink 182, Moby, etc.) et sa sélection de costumes - géniale Nathalie Baye en mère peinturlurée façon Lola branchée-ringarde - emportent Juste la Fin du Monde loin, très loin de la supposée erreur de parcours. Mieux : son dispositif, qui ose tout mais jamais pour meubler, semble gagner en liberté. A aucun moment la créativité à l’œuvre ne surgit juste par besoin de démontrer un savoir-faire, mais bien par nécessité. Il y a dans cette éloquence et cette vivacité d’esprit quelque chose d’infiniment littéraire.

Copyright Sons of Manual, MK2 Productions, Téléfilm Canada

Même si moins iconique que la célèbre ouverture du cadre de Mommy, le brusque flash-back dans la chambre de Louis retentit avec le même éclat. Le basculement entre cette scène et la séquence l’accueillant est d’une fluidité sidérante, comme si les raccords n’existaient pas. Encore une fois, rien n’est prononcé mais tout est dit. A noter que l’on se souviendra longtemps du dialogue avorté entre Louis et sa mère dans la dépendance, peut-être le moment le plus beau du film. Où la magie de la mise en scène fait poindre un spleen jamais sentimentaliste mais infiniment romanesque et lyrique. Là où d’innombrables films échouent et à créer le drame, et à y greffer des émotions, Juste la Fin du Monde trouble par sa désinvolture. Xavier Dolan prouve à nouveau sa maitrise sans faille du mélodrame. Et qu’importe si son film perd un peu en intensité dans les dernières secondes.

Copyright Diaphana Distribution