L’inconnue - Arthur Harari - Fiche film

Le 16 avril 2026
- Réalisateur : Arthur Harari
- Acteurs : Valérie Dréville, Léa Seydoux, Niels Schneider, Lilith Grasmug, Victoire Du Bois
- Genre : Drame, Fantastique, Thriller
- Nationalité : Français, Italien
- Distributeur : Pathé Distribution
- Date de sortie : 26 août 2026
- Festival : Festival de Cannes 2026
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– Festival de Cannes 2026 : Sélection officielle, En compétition
Résumé : À bientôt quarante ans, David Zimmerman est photographe mais personne ne le sait. Alors qu’il ne sort presque jamais de chez lui, des amis le traînent dans une fête insensée. Il y repère une femme dans la foule, ne peut en détacher le regard, la suit... Quelques heures plus tard, David se réveille : il est dans le corps de l’inconnue.
- © 2026 Festival de Cannes
- © 2026 Pathé Films. Tous droits réservés.
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