Cannes 2026 : Arthur Harari en compétition officielle

Résumé : À bientôt quarante ans, David Zimmerman est photographe mais personne ne le sait. Alors qu’il ne sort presque jamais de chez lui, des amis le traînent dans une fête insensée. Il y repère une femme dans la foule, ne peut en détacher le regard, la suit... Quelques heures plus tard, David se réveille : il est dans le corps de l’inconnue.

© 2026 Festival de Cannes

– Scénario : Arthur Harari, d’après le roman "Le cas David Zimmerman" de Arthur & Lucas Harrari

– Distributeur : Pathé

– Principaux acteurs : Léa Seydoux, Niels Schneider, Victoire Du Bois, Lilith Grasmug, Valérie Dréville

© 2026 Pathé Films. Tous droits réservés.

Arthur Harari adapte ici un roman qu’il a coécrit avec son frère, Lucas Harari, et publié aux éditions Sarbacane en novembre 2024. La trame fantastique qui s’y présente laisse présager une œuvre insolite dans le paysage cinématographique français. Léa Seydoux, qui est en tête d’affiche, est une habituée de la compétition officielle cannoise, de Inglorious Basterds aux Crimes du futur en passant par La vie d’Adèle (Palme d’or 2013). Petit-fils du comédien Clément Harari, Arthur Harari a mené en parallèle une carrière de scénariste, d’acteur et de réalisateur. Son premier long métrage, Diamant noir (2016) reçoit plusieurs récompenses dont le Prix du Jury au Festival du film policier de Beaune et le César du meilleur espoir masculin pour Niels Schneider, également interprète de L’inconnue. Son deuxième long, Onoda : 10 000 nuits dans la jungle (2021), coproduction franco-japonaise, est un choc narratif et visuel, basé sur des faits réels s’étant déroulés après la Seconde Guerre mondiale. En tant que coscénariste, Arthur Harari est surtout associé au cinéma de la réalisatrice Justine Triet, sa compagne. On leur doit Victoria (Semaine de la Critique 2016), Sibyl (compétition officielle Cannes 2019) et surtout Anatomie d’une chute (2023), couvert de récompenses, de la Palme d’or à l’Oscar du meilleur scénario original. En tant qu’acteur, Arthur Harari a tenu plusieurs seconds rôles, notamment celui de maître Kiejman dans Le procès Goldman de Cédric Kahn (Quinzaine des Cinéastes 2023).

Arthur Harari à Cannes

(réalisateur)

2021 : Onoda : 10 000 nuits dans la jungle, Un Certain Regard, ouverture

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