L’Odyssée - Christopher Nolan - Fiche film

Le 14 juin 2026
- Réalisateur : Christopher Nolan
- Acteurs : Matt Damon, Samantha Morton, Charlize Theron, Anne Hathaway, John Leguizamo, Jesse Garcia, Elliot Page (Ellen Page), Robert Pattinson, Shiloh Fernandez, Bill Irwin , Josh Stewart, Zendaya , Jon Bernthal, Tom Holland, Will Yun Lee, Logan Marshall-Green, Lupita Nyong’o, Mia Goth, Elyes Gabel, Corey Hawkins, Ryan Hurst, Himesh Patel, Jovan Adepo, Benny Safdie
- Genre : Aventures, Action
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Universal Pictures France
- Durée : 2h52mn
- Titre original : The Odyssey
- Date de sortie : 15 juillet 2026
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Résumé : Adaptation du poème L’ODYSSÉE d’Homère.
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- © 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.
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