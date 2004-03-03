La jeune fille à la perle - Peter Webber - critique

Résumé : En 1665 à Delft, la jeune Griet est engagée comme domestique au service du peintre Vermeer. Elle doit composer avec les six enfants du maître, son épouse jalouse, la gouvernante et la belle-mère. Fasciné par la beauté de la jeune fille, Johannes Vermeer décèle également chez elle une extrême sensibilité à sa peinture. Au point qu’il décide de faire son portrait.

Critique : Pour réussir La jeune fille à la perle, Peter Webber devait faire face à deux difficultés majeures. En adaptant le best-seller éponyme de Tracy Chevalier, le réalisateur pouvait passer à côté du raffinement et de la délicatesse du roman. Le second enjeu est inhérent au cinéma et à la peinture : comment rendre compte du génie pictural de Vermeer qui réside justement dans son sens aigu de la lumière et des accords chromatiques ? Naturellement, c’est dans ce registre qu’excelle Peter Webber, grâce notamment à l’éblouissant travail d’Eduardo Serra, directeur de la photographie et fidèle de Chabrol et Leconte. Par petites touches, le réalisateur se glisse dans l’antre de la création, distillant les reconstitutions des œuvres les plus connues du maître hollandais. Même profane, le spectateur est envoûté lorsqu’il assiste à la naissance de ce qui est certainement l’un des plus beaux clairs-obscurs de l’art. La caméra se fait pinceau et nous offre des images d’une harmonie rare, au point que certaines scènes s’élèvent comme de purs instants de grâce, touchant au sublime.

Et si le réalisateur ne parvient pas aussi subtilement que dans le roman à teinter de romantisme et de tension charnelle la relation entre la muse et l’artiste, l’interprétation tout en nuance de Scarlett Johansson (remarquée dernièrement dans Lost in translation) et le flegme très britannique de Colin Firth illuminent La jeune fille à la perle qui se laisse regarder avec la même fascination que le tableau original.

Coup d’œil : La jeune fille à la perle a déjà été primé dans deux festivals : Hitchcock d’or et Hitchcock d’argent au Festival du film britannique de Dinard ; prix du jury officiel du Festival de San Sebastian et prix de la meilleure photographie pour Eduardo Serra.