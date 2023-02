La princesse de Montpensier - Bertrand Tavernier - critique

Résumé : Alors que les guerres de religion font rage au XVIe siècle, une princesse, qui vient d’être mariée de force, attise le désir de trois autres hommes. Au centre des conflits naissants des quatre prétendants, la princesse ne sait que faire.

Critique : Présenté en sélection officielle du Festival de Cannes 2010, La princesse de Montpensier est dans le prolongement des récits historiques chers à Tavernier. Des affres de la Régence dans Que la fête commence aux effets de l’armistice dans Capitaine Conan, le réalisateur s’est souvent intéressé aux tourments d’individualités pris dans les affres du pouvoir et de l’autorité. Le présent film ne déroge pas à la règle, même si Tavernier assume davantage un sens du romanesque, et refuse ici les digressions ou la légèreté inhérente à des numéros d’acteurs. En fait, le cinéaste traite peu des contraintes et aléas du pouvoir, si ce n’est dans l’évocation des stratégies matrimoniales entre familles nobles, et de l’aliénation qui en résulte pour les femmes. « L’amour est la chose la plus incommode du monde, et je remercie le ciel de nous en avoir préservés, mon mari et moi », déclare pourtant la marquise de Mézières (Florence Thomassin) à sa fille Mariette (Mélanie Thierry).

© Tamasa Distribution

Car cette adaptation du roman de Madame de La Fayette, fidèle à la trame du matériau littéraire, met davantage l’accent sur les sentiments d’une femme et leur évolution. On est loin des pensums néo-féministes qui inonderont les écrans à partir de la fin des années 2010. Mariette, adolescente follement éprise de son éphèbe de cousin le duc de Guise (Gaspard Ulliel), finira par l’oublier et trouvera l’extase physique auprès du prince de Montpensier (Grégoire Leprince-Ringuet), l’époux que son père (Michel Vuillermoz) lui a attribué. En même temps, la jeune femme n’est pas insensible aux charmes du comte de Chabannes (Lambert Wilson), l’ami de son mari qui est aussi son précepteur ; et elle ne dirait pas non aux avances du beau duc d’Anjou (Raphaël Personnaz), frère du roi.

© Tamasa Distribution

Loin de se cantonner à l’anecdote, Tavernier et ses coscénaristes Jean Cosmos et François Olivier Rousseau cernent avec finesse la valse des sentiments, sur fond de rivalités claniques et de guerre des religions. Nul académisme n’apparaît dans ce film classique mais qui ne tombe jamais dans les pièges de la simple reconstitution historique. D’aucuns, hostiles à Tavernier dès ses premiers films, y ont vu une persistance de la « qualité française » pré-Nouvelle Vague. C’était faire un procès d’intention au cinéaste et oublier que de nombreux sommets du septième art ont été des adaptations littéraires à costumes, de Lettre d’une inconnue de Max Ophuls à Portrait de femme de Jane Campion. Mélanie Thierry trouvait avec ce personnage de femme ambigüe et déterminée l’un de ses grands premiers rôles, avant La douleur d’Emmanuel Finkiel et La vraie famille de Fabien Gorgeart.