La taupe - Tomas Alfredson - critique

Résumé : George Smiley est l’un des meilleurs agents du "Cirque", quartier général des services secrets britanniques. Alors qu’il vient à peine de prendre sa retraite, le cabinet du Premier ministre fait de nouveau appel à lui. Le centre de Moscou, leur ennemi juré, aurait un agent double, infiltré au sein du Cirque. Smiley est chargé de démasquer la taupe parmi ses anciens collègues.

Critique : Vu de l’extérieur, c’est sage. Sans aspérités. Et pourtant, il faut une certaine audace pour réaliser, avec le plus grand sérieux du monde, un film situé en pleine guerre froide, dans un monde de personnages calculateurs, grisonnants, et strictement masculins. Un pur produit de suspense, qui donne l’impression, au moment où le film se clôt – et on se gardera bien de vous dire de quelle façon –, d’avoir énoncé son propre « CQFD ». La taupe apporte la preuve bienheureuse qu’on peut concilier froideur de la mise en scène et incarnation des personnages, ceux-ci se livrant tous involontairement, à l’exception de l’échauffé Tom Hardy, par leur stature guindée et leur mutisme. Que l’on connaisse (et apprécie) ou non l’univers de John LeCarré, chez qui le coup de poignard dans le dos est quasiment devenu une formule de politesse, le film prend à la gorge, malgré sa longueur et son intrigue tortueuse, qui se révèlent toutes deux parfaitement maîtrisées. Tomas Alfredson a réussi à créer une atmosphère riche, certes guidée par le souci de l’exactitude historique, mais d’où se dégage un parfum singulier qui laisse à la mise en scène le plaisir de nous guider et nous perdre tour à tour dans le labyrinthe des espions. S’opère ainsi une fusion dosée entre une forme très littéraire de romanesque et de purs plaisirs visuels, comme dans ces intérieurs d’époque « ultra-modernes » (et si datés à nos yeux…) où le cinéaste s’amuse à jongler entre les compositions géométriques et les effets de symétrie.

L’autre grande réussite du film tient évidemment au choix de la distribution, en équilibre parfait autour du très alerte Gary Oldman. Que la plupart des personnages principaux soient campés par des acteurs « d’âge mûr » (et connus du grand public) n’est pas sans importance. Alfredson s’amuse à éprouver les codes et les limites du répertoire habituel de ses acteurs, à l’instar de Colin Firth, dans un rôle plus caustique que jamais. Pour le spectateur, ce qui demeure est un pur plaisir devant ces numéros virtuoses au phlegme feint. C’est ici l’inverse de James Bond : les espions dissimulent, mais ne plaisantent pas souvent. Comme dans Morse, le précédent film du cinéaste, l’émotion est progressive, diffuse – sourde, presque, mais bien réelle. Le coup de force signé par Tomas Alfredson est d’être parvenu à redonner à ces atmosphères vénéneuses d’espions et de guerre froide un nouvel élan, preuve s’il en fallait une que les genres ne meurent jamais, pour peu qu’on veuille bien les astiquer de temps en temps…