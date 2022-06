Le faux coupable - Alfred Hitchcock - critique

Résumé : Manny Balestrero (Henry Fonda) est contrebassiste dans un club de jazz. Il mène avant tout une vie très rangée avec sa femme Rose (Vera Miles) et ses deux garçons (Kippy Campbell et Robert Essen). Ayant toujours des difficultés à joindre les deux bouts, le couple se décide à emprunter sur l’assurance-vie de Rose pour pratiquer les soins dentaires dont elle a besoin. Dans les bureaux de la compagnie, les employées de la compagnie reconnaissent Manny comme étant le responsable d’un récent vol à main armée dont elles ont été les victimes.

Critique : Le titre de ce long métrage, aussi bien l’original que sa traduction française, pourrait convenir à une grande partie des réalisations du maître du suspense. En effet, ses intrigues reposent la plupart de temps sur l’histoire d’un ou d’une innocent(e) injustement accusé(e), élément dont le spectateur est persuadé dès les premières images.

C’est donc le cas ici, avec la particularité que l’origine de l’histoire ne provient pas d’un roman ou d’une nouvelle, mais d’un récit, relatant les faits réels qui ont touché le musicien, publié sous le titre : The True Story of Christopher Emmanuel Balestrero de Maxwell Anderson.

Le cinéaste accentue le côté réaliste de son long métrage en le présentant de façon documentaire, qu’il fait éclairer en noir et blanc avec la même intention par le chef opérateur Robert Burks, l’un de ses fidèles collaborateurs. De plus, de nombreux protagonistes, pour de petits rôles, jouent leurs propres personnages et enfin de nombreux lieux où se sont déroulés les événements ont été utilisés pour le tournage.

Henry Fonda interprète magistralement ce monsieur tout-le-monde, pris dans une sorte de cauchemar inextricable. Toujours calme et plutôt silencieux, et très passif, il observe avec étonnement de ses grands yeux clairs ce qui lui arrive, presque comme si ce n’était pas lui l’accusé, probablement sûr au fond que la vérité finira bien par éclater. Sa seule réelle inquiétude est de ne plus pouvoir veiller sur sa femme, au tempérament fragile, et ses deux enfants encore bien jeunes. Vera Miles, qui interprète son épouse, donne beaucoup de nuances à son personnage, psychologiquement instable, qui va se trouver dépassé par de tragiques événements.

L’aspect véridique de cette histoire qui touche un homme finalement banal, permet de prendre faits et causes pour lui, et d’être à la fois mal à l’aise et ému.

Encore une belle réussite pour Alfred Hitchcock. Moins célébré que d’autres de ses œuvres, ce film, qui se refuse à tout spectaculaire, mérite vraiment d’être redécouvert.