Le vertige - Quentin Dupieux - critique

Résumé : Jacques se rend chez son ami Bruno pour lui annoncer une nouvelle importante : l’humanité toute entière vit dans une simulation…

Critique : Présenté en séance de clôture à la Quinzaine des Cinéastes 2026, Le vertige a divisé les festivaliers cannois, le public comme la presse. Notre rédaction se situe dans une ligne médiane. L’œuvre est indiscutablement un opus mineur dans l’œuvre d’un cinéaste qui comporte plusieurs pépites, dont Le daim et Mandibules. Au premier degré, le scénario n’est guère folichon. Jacques annonce à son meilleur ami Bruno que l’humanité ne serait qu’un leurre, l’existence des Terriens n’étant qu’une simulation. Pour preuves ? Plusieurs « bugs » contredisant le réel : un oiseau qui vole en faisant du surplace, un accouchement sans cordon ombilical, un ascenseur méconnaissant la notion d’étage… L’arrivée dans le récit d’un quidam enquêtant sur la même problématique va bouleverser l’avenir des deux protagonistes, et faire sombrer la narration dan un sous-Matrix, film cité par les personnages eux-mêmes.

© 2026 Diaphana Distribution. Tous droits réservés.

On n’est pas loin d’un sketch des Inconnus, d’autant plus que sur le plan formel le film joue le minimum syndical et opte pour une animation en 3D bâclée, ravivant le souvenir des jeux vidéo du début des années 2000, dont l’incontournable PlayStation. Si l’on en restait donc à cette grille de lecture, Le vertige serait un nanar grandiose, vendu avec l’argument d’une dystopie dans l’air du temps, avec l’appui de comédiens réputés dont les traits alimentent le graphisme, à savoir essentiellement Alain Chabat, Jonathan Cohen et Anaïs Demoustier. Et pourtant, Le vertige mérite mieux que ce jugement hâtif. Même s’il convoque avec naïveté (ou roublardise ?) le souvenir d’autres œuvres sur le jeu des apparences, d’Orphée à Mulholland Drive, sans leur arriver à la cheville, le film de Dupieux est une expérimentation en cohérence avec l’œuvre du réalisateur.

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On retrouve en effet le jeu sur les mises en abyme qui étaient déployés sur des longs métrages aussi emblématiques que Daaaaaalí ! et Le deuxième acte. Ne serait-ce que pour cette raison, Le vertige mérite le détour, sans même convoquer la doxa de la « politique des auteurs », et sans suspecter Dupieux d’avoir eu recours, pour l’écriture du pitch, à l’intelligence artificielle permise, peut-être, par des logiciels aussi basiques que Copilot, Gemini, Perplexity, Gamma ou Notebook… Le vertige confirme en tout cas l’effervescence créatrice d’un cinéaste dont le Festival de Cannes 2026 a permis aussi de faire découvrir, en séance de Minuit, le jubilatoire Full Phil.