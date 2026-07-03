Les 4 reliques du rock’n’roll – Julien Solé, Arnaud Le Gouëfflec - la chronique BD

Arnaud Le Gouëfflec écrit cette folle histoire dessinée par Julien Solé. Annelise Sauvêtre et Degreef assurent la mise en couleurs de cet album qui fonce à deux cent à l’heure.

Résumé : Le récit commence par l’histoire de quatre morts ressuscités pour reformer leur groupe de rock, les Zumbies ! Ça pourrait faire peur, mais le monde étant parti en vrille à cause du réchauffement climatique et des guerres, finalement, la reformation des Zumbies n’est pas la "breaking news" du moment. Bon, et voilà que l’un des quatre morts débarque sur une plage, seul, sans souvenir, au milieu de hippies en pleine copulation...

Critique : Quatre rockers que rien n’arrête, séparés pour retrouver les quatre reliques du rock’n’roll. Hank, Deborah, Johnny et Dee-Dee ont fort à faire pour se dépêtrer des situations qu’ils rencontrent dans leur quête. Alliés autant qu’ennemis se bousculent pour les aider ou les détruire. Un récit dynamique découpé en chapitres, où l’on suit un des membres du quatuor. Le scénario ne leur épargne rien (enfin, si, pour certains, la quête se révèle plus facile que pour d’autres, ce qui nous amuse d’autant plus).

Arnaud Le Gouëfflec nous entraîne dans un mode post-apocalyptique qui ressemble parfois bien au nôtre, avec ses dérives, et nous sert un quatuor de personnage qui foncent tête baissée dans cette quête farfelue, il faut dire que l’enjeu est important pour eux : ne pas finir en zombie bête à manger des cerveaux.

Un QR code au début de l’album permet d’accéder à la playlist. Dix morceaux qui accompagnent la lecture et qui ont un rapport avec l’histoire !

© Julien Solé, Arnaud Le Gouëfflec / Fluide Glacial

Julien Solé au dessin nous offre un style explosif pour cette bande de morts-vivants. Multiplication de membres dans le feu de l’action, course effrénée, visage si expressif de panique et de désir, et improbabilité des rencontres effectuées. Les cases aux contours ondulants permettent de différencier les souvenirs du présent. La mise en scène active, jouant sur les profondeurs de champs, les perspectives, dynamisent encore plus le récit. Les couleurs de Annelise Sauvêtre et de Degreef nous offrent certes un peu de teinte verdâtre pour nos amis Zumbies, mais étalent une palette étonnante, des jaunes fromages au rose doudou, le tout mêlé à des teintes violettes ou vertes, selon le chapitre et le décor ambiant.

Les 4 reliques du rock’n’roll nous plonge dans une course folle pour réunir quatre reliques sacrées et changer la face du monde d’une manière... inattendue !