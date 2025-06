Loin de Paris – Łukasz Wojciechowski – la chronique BD

Résumé : Zosia forme un couple soudé avec son époux Stanislaw. Ensemble, ils ont emménagé à Zatonie, un village situé à l’ouest du pays, qui était situé en Allemagne avant la guerre, et ont une petite fille, Ula. La vie est dure dans la Pologne communiste : il faut faire la queue pour obtenir de quoi vivre, et la propagande est partout. La famille, qui a vu le père de Zosia être déporté en Sibérie, ne croit guère dans le message communiste. Mais Stanislaw est un optimiste : il espère que les choses s’améliorent avec la déstalinisation, et construit une nouvelle maison pour sa famille. Zosia, elle, vit au rythme des lettres que lui envoient sa sœur Anna, qui vit à Paris. Mais lorsque meurt dans un accident de chantier, la vie de Zosia bascule.

Critique : Avec son quatrième album (après Ville nouvelle, Soleil mécanique et Dum Dum), Łukasz Wojciechowski poursuit son œuvre, qui mêle l’histoire des pays d’Europe centrale au XXe siècle et trajectoires individuelles, réalisée avec le logiciel Autocad. Loin de Paris puise dans l’histoire de sa grand-mère Zosia pour parler de la Pologne communiste. Défiante vis-à-vis des autorités communistes, bien consciente de vivre la pauvreté, Zosia rêve de rejoindre sa sœur Anna qui vit à Paris. Cette dernière lui envoie des cartes, photographies et objets de la capitale française. Zosia déprime dans ce village étroit, dans une société violente et encore profondément marquée par la Deuxième Guerre mondiale. Son mari Stanislaw possède en revanche un esprit beaucoup plus pratique, et sait se réjouir des petites satisfactions du quotidien. La mort accidentelle de Stanislaw plonge Zosia dans le désarroi, aussi bien sur le plan moral qu’économique. Dès lors, elle tombe sous la coupe du directeur de la bibliothèque où elle travaille, un homme méchant, membre des services secrets, et nostalgique de l’époque stalinienne…

Łukasz Wojciechowski / çà et Ła pour l’édition française

Le dessin numérique de Łukasz Wojciechowski conserve la même efficacité que dans ses précédents albums. On y retrouve le même minimalisme, avec cette capacité à représenter l’essentiel avec quelques lignes rondes ou droites, et un avisé de la mise en page. L’architecte reste très attentif à la représentation des habitations, notamment des intérieurs et des images – fantasmées par Zosia – de la capitale française. S’ajoutent à cet ensemble quelques pages métaphoriques : parmi celles-ci, les six pages qui montrent l’annonce de la mort de Stanislaw, avec la représentation de l’ensemble de briques qui s’effondrent, constituent un morceau de bravoure.

Łukasz Wojciechowski / çà et Ła pour l’édition française

Avec Loin de Paris, Łukasz Wojciechowski conserve la même recette et poursuit son exploration graphique avec la même justesse, pour nous partager un récit familial glaçant et un portrait sans concession de la Pologne de l’après-guerre.