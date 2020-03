Man of Steel - la critique

L’argument : Un petit garçon découvre qu’il possède des pouvoirs surnaturels et qu’il n’est pas né sur Terre. Plus tard, il s’engage dans un périple afin de comprendre d’où il vient et pourquoi il a été envoyé sur notre planète. Mais il devra devenir un héros s’il veut sauver le monde de la destruction totale et incarner l’espoir pour toute l’humanité.

Notre avis : Echafaudant son projet sur les ruines du limpide, parfois gracieux, mais peut-être trop déférent Superman Returns (dont le score au box-office 2006 n’était pourtant pas honteux), la Warner n’a jamais caché à son homme d’acier qu’il lui faudrait obtenir de nouvelles formes pour séduire les masses conquises par l’électrochoc thématique appliqué à la franchise Batman, quitte à collaborer avec son chirurgien en chef (Christopher Nolan) et Zack Snyder, auto-bombardé grand mogol des adaptations cosmétiques et du cool sans fond. Résultat : non seulement on ne reconnaît plus les traits autrefois avenants du légendaire boy scout sous le botox ultra-solennel et délibérément tragique qui imprègne chaque séquence de cette réhabilitation friquée, mais la fine fleur du chic en justaucorps (augmentée de David S.Goyer, auteur de la trilogie Dark Knight) passe à côté de son sujet en confondant reboot adulte et adultérin. Si Superman est ici privé de slip, il ne fallait pas pour autant lui cacher le mythe.

Cohérent à l’excès et fidèle jusqu’au bout du métrage à ses moindres parti pris, Man of Steel nous raconte avant toute chose comment Superman - alien sauvé des flammes de Krypton et parachuté au cœur du Kansas par un père aussi sagace qu’intersidéral - devient Clark Kent, monstre de foire et sauveur archétypal planqué parmi des hommes qu’il doit apprendre à aimer. Et si toutes les super-balises fondatrices sont globalement respectées (quête identitaire, mal-être, dualité, initiation solitaire et assomption nécessaire), le parcours du monolithe label rouge Henry Cavill, évidemment centré sur le revers de sa médaille, est ici lesté par une série d’intensifications tragiques et d’interrogations typiques du quasi-naturalisme nolanien qui, non content de bazarder l’innocence fondamentale du héros et l’humour que Richard Donner avait su adjoindre à son film de 1978, prend l’autoroute mythologique à contresens. En tant qu’invitation à la transcendance faite surhomme, le méga-bipède est en effet une incarnation du désir de grandeur qui sommeille en chacun de nous, et doit de ce fait être inscrit d’emblée au registre de l’humanité pour remplir correctement sa fonction. Rester Clark Kent pour devenir Superman, en quelque sorte, et non pas le contraire.



Confiné dans son rôle d’étranger fondamental, écartelé entre les discours contradictoires de ses deux pères, étouffé par l’ambiance délétère propre aux reboots ployés sous leur propre sérieux, malmené par un script non linéaire qui joue avec les structures plus qu’il n’approfondit ses choix, et torturé par des super-capacités qui ne lui permettent plus de voir sous la jupe de Lois mais de contempler sans le vouloir l’odieux squelette de ses contemporains", le Superman de Snyder est une sombre forteresse, aussi imprenable qu’énigmatique, qui semble évoluer à côté du film, de son personnage, et bien loin de nos préoccupations. Certains lui préféreront même le général Zod, solidement caractérisé, et qui a au moins le mérite d’être bien planté dans un scénario par ailleurs trop anecdotique pour nous tatouer la mémoire.

De son côté, et en tant que prodige de l’esbroufe digitale, Snyder secoue sa caméra comme un parkinsonien loin d’une pharmacie, décolore son image, ajoute les bastons oubliées par Bryan Singer, transforme Superman en avion de chasse, hystérise la moindre joute, nous tabasse la rétine à grands coups de CGI tout feu tout fake, monte son film comme Zimmer fracasse ses tambours, et pompe Terrence Malick dès que la mère de Cavill apparaît à l’écran, prouvant à tous ceux qui n’avaient pas besoin de le savoir qu’une fois vidé de sa substance, The Tree of Life peut ressembler à une pub Apple. Heureusement, la DA de Krypton, une poignée de séquences empruntées au jeu vidéo et quelques plans d’ensemble certainement tournés pendant une sieste de Zack permettent à nos cerveaux malmenés de rejoindre gentiment le coin du ring, histoire de profiter quelques instants du spectacle, et surtout de ne plus le subir.

Avec sa figure christique emmaillotée dans une cape de plomb et montée à l’envers (elle fait des miracles avant de savoir pourquoi), sa paranoïa latente, ses thématiques verrouillées à double tour, sa romance aussi soudaine qu’invraisemblable, et son allure d’attraction grisâtre pour dépressifs chroniques, Man of Steel veut croire à son humanisme sans jamais nous effleurer ne serait-ce que l’épiderme. Un triste manège qui aurait bien besoin d’une épiphanie ou d’un Dark Knight pour se secouer la franchise.

