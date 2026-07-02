Métamorphes T.3 Croc’n’Roll ! – Olivier Gay, Jonathan Aucomte - la chronique BD

Olivier Gay écrit le scénario de cette saga fantastique, Jonathan Aucomte dessine cette série drôle et dynamique et Yoann Guillé met en couleurs cette histoire qui nous entraîne dans les égouts de Lyon.

Résumé : Ce troisième volume commence par la présentation d’Ambre et Lucas, deux jeunes que tout oppose. Mais un étrange point commun les relie : ils peuvent se transformer en créatures surnaturelles. Ce qui les a lancés dans une quête où nous les retrouvons alors que leurs espoirs s’effondrent. Un téléphone qui devait les mener à plusieurs réponses s’avère bloqué par un code inconnu. Ambre s’énerve, Lucas reste calme. Comment avancer maintenant ?

Critique : Ambre et Lucas continuent leur enquête. Cette fois-ci, ils vont se rendre à Lyon pour en découvrir plus, mais si Ambre est libre de ses déplacements, Lucas ne peut pas parcourir la France sans l’autorisation de ses parents. Il se sert de son groupe de musique comme prétexte, ce qui va créer bien des quiproquos et des situations tendues qui compliquent leur enquête. Les personnages sont attachants et on se demande bien comment évoluera ce petit groupe, Ambre et Lucas, mais aussi les membres de la bande. Lucas se retrouve à devoir leur mentir, créant des tensions de plus en plus difficiles à gérer.

On avance avec eux dans cette quête pleine de surprises, où le duo risque gros pour découvrir le pot aux roses et comprendre ce qui se passe dans les rues de Lyon le soir tombé. Lucas a de plus gros enjeux qu’Ambre et c’est autour de lui que tournent les situations les plus compliquées à gérer. Ce qui permet de garder des intrigues secondaires en parallèle des histoires de la quête des métamorphes.

© Olivier Gay, Jonathan Aucomte / Bamboo

Jonathan Aucomte dessine de manière stylisée ces personnages. Leurs visages expressifs permettent de rire dans les moments comiques grâce à l’exagération, Ambre qui hurle et Lucas qui ne sait plus où se mettre par exemple. Un encrage appuyé des contours des personnages contraste avec l’effet de crayonné. Les silhouettes sont bien découpées sur les décors et les traits des visages restent fins. Les couleurs de Yoann Guillé permettent de nous faire profiter de jolis couchers de soleil sur la ville de Lyon. La composition dynamique des planches apporte du rythme et de l’énergie à l’histoire. Et tout cela nous entraîne à la fin de la BD, où l’on serait bien curieux de lire le prochain tome.

Prendre la série en cours de route ne vous laisse pas du tout désappointé. Tous les enchaînements sont clairs, et vous aurez juste l’envie d’aller découvrir ce qui se passe dans les tomes précédents.

Métamorphes T.3 Croc’n’Roll ! nous entraîne dans une aventure fantastique au cœur de Lyon avec un duo de héros fort sympathiques. Humour, action et sentiments au programme de ce troisième tome.